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    Події в Україні

    Окупований Донецьк в руїнах: у покинуту яму провалився самоскид (фото)

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    Вантажівку з ями витягували за допомогою автокрана - Окупований Донецьк в руїнах: у покинуту яму провалився самоскид (фото)
    Вантажівку з ями витягували за допомогою автокрана
    Фото: DonPress

    Самоскид потрапив у покинуту місцевими комунальниками яму

    У непідконтрольному уряду України Донецьку на покинуту комунальниками яму в асфальті провалився самоскид. Про це повідомляє DonPress.

    Один з пабліків ОРДЛО вранці 15 серпня опублікував відповідне відео.

    «Вічні розкопки на Ілліча, 36. Пора присвоювати їм імена, вже стають визначною пам'яткою Донецька», – йдеться в повідомленні.

    Згодом цей же паблік опублікував фото, де видно, що в покинуту яму провалився самоскид.

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    Окупований Донецьк в руїнах: у покинуту яму провалився самоскид (фото)
    Окупований Донецьк в руїнах: у покинуту яму провалився самоскид (фото)
    Окупований Донецьк в руїнах: у покинуту яму провалився самоскид (фото)

    «У розкопану між 34 і 36 будинками по Ілліча яму на в'їзді у двір, виявляється, провалювався навіть самоскид», – зазначається в дописі.

    Щоб витягти вантажівку з ями, довелося залучати автокран.

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    на весь екран згорнути
    Окупований Донецьк в руїнах: у покинуту яму провалився самоскид (фото)
    Окупований Донецьк в руїнах: у покинуту яму провалився самоскид (фото)
    Окупований Донецьк в руїнах: у покинуту яму провалився самоскид (фото)

    Як повідомлялося, економічна ситуація в захоплених районах Донбасу уже настільки жахлива, що реальну картину прямо описують прихильники Росії і «молодих республік».

    Так, «міністр зв’язку» «ДНР» Віктор Яценко в інтерв’ю російському кореспонденту відкрито зізнався, що з приходом Росії на Донбас цей регіон фактично спустошений, населення стрімко тікає і незабаром не буде кому сидіти в окопах і працювати на заводах.

    Раніше в телеграм-каналі «Донбас вирішує» начальниця Ясинуватського залізничного вокзалу Олена Аліпа розповіла, яка ситуація на залізничному вокзалі сьогодні. Вона з сумом повідомила, що якщо до 2014 року через Ясинувату за добу проходило 120 пар потягів, то зараз всього 12.

    Теги: бойовики на Донбасі Донбас ДНР ОРДЛО Донецьк
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    Окупований Донецьк в руїнах: у покинуту яму провалився самоскид (фото)