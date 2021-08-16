Окупований Донецьк в руїнах: у покинуту яму провалився самоскид (фото)

Самоскид потрапив у покинуту місцевими комунальниками яму

У непідконтрольному уряду України Донецьку на покинуту комунальниками яму в асфальті провалився самоскид. Про це повідомляє DonPress.

Один з пабліків ОРДЛО вранці 15 серпня опублікував відповідне відео.

«Вічні розкопки на Ілліча, 36. Пора присвоювати їм імена, вже стають визначною пам'яткою Донецька», – йдеться в повідомленні.

Згодом цей же паблік опублікував фото, де видно, що в покинуту яму провалився самоскид.

«У розкопану між 34 і 36 будинками по Ілліча яму на в'їзді у двір, виявляється, провалювався навіть самоскид», – зазначається в дописі.

Щоб витягти вантажівку з ями, довелося залучати автокран.

Як повідомлялося, економічна ситуація в захоплених районах Донбасу уже настільки жахлива, що реальну картину прямо описують прихильники Росії і «молодих республік».

Так, «міністр зв’язку» «ДНР» Віктор Яценко в інтерв’ю російському кореспонденту відкрито зізнався, що з приходом Росії на Донбас цей регіон фактично спустошений, населення стрімко тікає і незабаром не буде кому сидіти в окопах і працювати на заводах.

Раніше в телеграм-каналі «Донбас вирішує» начальниця Ясинуватського залізничного вокзалу Олена Аліпа розповіла, яка ситуація на залізничному вокзалі сьогодні. Вона з сумом повідомила, що якщо до 2014 року через Ясинувату за добу проходило 120 пар потягів, то зараз всього 12.