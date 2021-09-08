На Донбасі внаслідок обстрілу поранено двох військових

Стан здоров'я захисників – середньої тяжкості

У середу ввечері, 8 серпня, збройні формування Російської Федерації обстріляли українські позиції на Донбасі. В результаті обстрілу двоє українських військових отримали поранення. Про це повідомляє пресцентр штабу Операції Об'єднаних сил.

«Збройні формування РФ вдалися до чергового порушення режиму припинення вогню і здійснили обстріли позицій українських захисників в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», – йдеться в повідомленні.

У штабі повідомили, що двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали осколкові поранення.

«Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан здоров'я захисників - середньої тяжкості», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, окупанти обстріляли позиції українських захисників із гранатометів.

Днем раніше російські окупанти не порушували режиму припинення вогню на сході України.

Позаминулої доби бойовики на Донбасі один раз обстріляли позиції українських військових. В результаті один боєць отримав важке поранення.

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