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    На Донбасі внаслідок обстрілу поранено двох військових

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    На Донбасі внаслідок обстрілів отримали поранення двоє військових - На Донбасі внаслідок обстрілу поранено двох військових
    На Донбасі внаслідок обстрілів отримали поранення двоє військових
    Фото з відкритих джерел

    Стан здоров'я захисників – середньої тяжкості

    У середу ввечері, 8 серпня, збройні формування Російської Федерації обстріляли українські позиції на Донбасі. В результаті обстрілу двоє українських військових отримали поранення. Про це повідомляє пресцентр штабу Операції Об'єднаних сил.

    «Збройні формування РФ вдалися до чергового порушення режиму припинення вогню і здійснили обстріли позицій українських захисників в смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», – йдеться в повідомленні.

    У штабі повідомили, що двоє військовослужбовців Об'єднаних сил отримали осколкові поранення.

    «Після надання першої медичної допомоги поранених транспортували до лікувального закладу. Стан здоров'я захисників - середньої тяжкості», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, окупанти обстріляли позиції українських захисників із гранатометів.

    Днем раніше російські окупанти не порушували режиму припинення вогню на сході України.

    Позаминулої доби бойовики на Донбасі один раз обстріляли позиції українських військових. В результаті один боєць отримав важке поранення.

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    Теги: окупанти бойовики на Донбасі Донбас ЗСУ Операція Об’єднаних сил
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    На Донбасі внаслідок обстрілу поранено двох військових