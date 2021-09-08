ОБСЄ зафіксувала техніку окупантів за лінією відведення

Відповідні порушення можуть свідчити про підготовку активних бойових дій

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували на тимчасово окупованій території Донецької області 24 одиниці озброєння і техніки, розміщені з порушенням лінії відведення. Такі дані оприлюднені у щоденному звіті пресслужби операції Об'єднаних сил у Facebook.

Поблизу Новоселівки спостерігачі ОБСЄ зафіксували 13 танків T-72, 3 самохідні гаубиці (2С1 «Гвоздика», 122 мм), 7 одиниць бойових машин піхоти (БМП-1), розміщені з порушенням лінії відведення. На території об’єкту поблизу житлового району в Дебальцевому виявлено бронетранспортер типу МТ-ЛБ.

«Зазначенні порушення можуть свідчити про підготовку російсько-окупаційних військ РФ та їх найманців до ведення активних бойових дій», – наголошується у повідомленні.

Як зазначається, місія також фіксує факти систематичного перешкоджання своїй діяльності на окупованих територіях. Зокрема, на блокпосту найманців поблизу Нової Мар’ївки окупанти не пропустили патруль місії, який рухався на південь, до населеного пункту Шевченко. А на блокпосту поблизу Заїченко озброєні члени незаконних збройних формувань не пропустили патруль місії, що рухався на південний захід.

«Факти перешкоджання діяльності місії ОБСЄ свідчать про намагання збройних формувань РФ приховати від міжнародних спостерігачів свої порушення та спрямувати їх на дестабілізацію обстановки», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 7 вересня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

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