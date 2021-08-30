На Донбасі загинув військовий, ще одного поранили

Бойовики вбили українського бійця та завдали поранення одному військовому

Проросійські бойовики 30 серпня вкотре порушили «режим тиші» на Донбасі. Внаслідок ворожих обстрілів загинув один український військовий і ще одного поранили. Про це повідомили у пресслужбі ОТУ «Північ».

Пораненого було терміново евакуйовано та доправлено до лікувального закладу. Стан його здоров’я середнього ступеню важкості.

Українські військові відкрили вогонь у відповідь на атаки бойовиків.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Нагадаємо, сьогодні, 30 серпня, у Запоріжжі на площі Героїв відбулась церемонія прощання із бійцем 74-ї окремого розвідувального батальйону Андрієм Вискребцем, який загинув під час виконання військового завдання на Донеччині.

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