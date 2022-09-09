На Херсонщині рашисти шукали своїх дезертирів зі зброєю та вертольотами

Рашисти відмовляються воювати і втікають із позицій

На тимчасово окупованій території Херсонської області рашисти для пошуку втікачів та повернення їх на бойові позиції задіяли вертольоти та зброю. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

«У зв’язку зі значними втратами та небажанням воювати, значно погіршується морально-психологічний стан в окупаційних підрозділах та зростає кількість дезертирів. На тимчасово захопленій території Херсонської області, в районі населеного пункту Бабенківка Друга, ворог для пошуку втікачів та повернення їх на бойові позиції був змушений задіяти вертольоти та зброю», – йдеться у повідомленні.

Крім того, як зазначили в Генштабі, через Каланчак, в напрямку тимчасово окупованого Криму, відзначено інтенсивне переміщення автобусами російських солдатів без зброї.

Нагадаємо, ситуація на Херсонщині залишається надзвичайно складною, тривають активні бойові дії.