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На Херсонщині рашисти шукали своїх дезертирів зі зброєю та вертольотами

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Херсонщині рашисти шукали своїх дезертирів зі зброєю та вертольотами
Рашисти намагаються повернути дезертирів на позиції
фото ілюстративне

Рашисти відмовляються воювати і втікають із позицій

На тимчасово окупованій території Херсонської області рашисти для пошуку втікачів та повернення їх на бойові позиції задіяли вертольоти та зброю. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

«У зв’язку зі значними втратами та небажанням воювати, значно погіршується морально-психологічний стан в окупаційних підрозділах та зростає кількість дезертирів. На тимчасово захопленій території Херсонської області, в районі населеного пункту Бабенківка Друга, ворог для пошуку втікачів та повернення їх на бойові позиції був змушений задіяти вертольоти та зброю», – йдеться у повідомленні.

Крім того, як зазначили в Генштабі, через Каланчак, в напрямку тимчасово окупованого Криму, відзначено інтенсивне переміщення автобусами російських солдатів без зброї.

Нагадаємо, ситуація на Херсонщині залишається надзвичайно складною, тривають активні бойові дії.

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Теги: Херсонщина Генштаб ЗСУ війна окупанти

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