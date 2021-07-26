На Харківщині чоловік перепливав річку та грав на флейті

Досягнення чоловіка зафіксували співробітники Національного реєстру рекордів

24 липня житель селища Високий, що на Харківщині, Андрій Могилко встановив рекорд. Про це передає Суспільне.

Як розповіла керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова, чоловік плив та грав на флейті протягом 6 хвилин та 39 секунд. Так Могилко встановив рекорд за «найтриваліший час запливу на спині та одночасну гри на флейті» у категорії «Сила духу».

Чоловік доплив до середини водойми сам. Для встановлення рекорду йому знадобилися дві спроби.

Під час свого запливу Могилко зіграв шість мелодій.

Він сам непрофесійний музикант.

Свій рекорд чоловік присвятив 90-річчю з дня народження гуманіста та філософа Шрі Чінмоя.

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