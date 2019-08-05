Помер найстаріший чоловік Великобританії



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Альф Сміт помер у віці 111 років

Британець Альф Сміт народився 29 березня 1908 року

Житель Великобританії Альф Сміт, який ділив титул найстарішого британця з Бобом Уейтоном, помер у віці 111 років.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

Про смерть Сміта, який народився 29 березня 1908 року, стало відомо в неділю, 4 серпня. Його друг Уейтон, який з'явився на світ в той же день, з гіркотою відреагував на новину. «Я ніби поховав брата», - зізнався 111-річний британець.

Довгожителі щорічно вітали один одного з днем народження і обмінювалися листами. Уейтон підкреслив, що він планує зв'язатися з дочкою Сміта і особисто висловити свої співчуття.

«Жахлива новина. Він був такою доброзичливою і цікавою людиною, - сказав Уейтон, у якого три дитини, десять онуків і 25 правнуків. - Нехай ми ніколи і не бачилися і спілкувалися тільки через його дочку, для мене це велика втрата».

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