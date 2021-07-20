На Вінниччині встановили «малиновий» рекорд (фото)

Найдовший малиновий пиріг приготували місцеві пекарі

Під час «МалиноФесту», який проходив у Северинівській громаді Жмеринського району на Вінниччині, зафіксували рекорд України. Тут спекли найдовший малиновий пиріг – 18 метрів, повідомляє Інформаційна Вінниччина.

«Малинофест» цьогоріч провели втретє.

«Пиріг для рекорду виготовляли на заводі впродовж цілого дня, від 9-ти ранку до 8-ми вечора, – розповідає керуюча Северинівським хлібозаводом Марія Шпарлова. – Наших п’ятеро працівниць над пирогом старались».

Усе, крім вимішування тіста, робили вручну.

На пиріг пішло 60 кілограмів борошна, 18 кілограмів цукру, 100 яєць, 6 кілограмів дріжджів, 5 кілограмів маргарину, 1,5 літра олії та ваніль, 15 кілограмів малини і малиновий джем.

Зафіксувала рекорд України представниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

Раніше повідомлялося, що родина Павла Швеця з села Русава, що на Вінниччині, півтора року займається виробництвом старовинного українського продукту – олій холодного віджиму.

«Живі» олії роблять у саморобному маслопресі холодного віджиму.

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