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    На Вінниччині встановили «малиновий» рекорд (фото)

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    Пиріг готували протягом цілого дня - На Вінниччині встановили «малиновий» рекорд (фото)
    Пиріг готували протягом цілого дня

    Найдовший малиновий пиріг приготували місцеві пекарі

    Під час «МалиноФесту», який проходив у Северинівській громаді Жмеринського району на Вінниччині, зафіксували рекорд України. Тут спекли найдовший малиновий пиріг – 18 метрів, повідомляє Інформаційна Вінниччина.

    «Малинофест» цьогоріч провели втретє.

    «Пиріг для рекорду виготовляли на заводі впродовж цілого дня, від 9-ти ранку до 8-ми вечора, – розповідає керуюча Северинівським хлібозаводом Марія Шпарлова. – Наших п’ятеро працівниць над пирогом старались».

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    Марія Шпарлова. Фото з сайту Інформаційна Вінниччина
    Фото з сайту Інформаційна Вінниччина
    Фіксація рекорду. Фото з сайту Інформаційна Вінниччина
    Фото з сайту Інформаційна Вінниччина
    Усіх охочих частували пирогом. Фото з сайту Інформаційна Вінниччина
    Фото з сайту Інформаційна Вінниччина

    Усе, крім вимішування тіста, робили вручну.

    На пиріг пішло 60 кілограмів борошна, 18 кілограмів цукру, 100 яєць, 6 кілограмів дріжджів, 5 кілограмів маргарину, 1,5 літра олії та ваніль, 15 кілограмів малини і малиновий джем.

    Зафіксувала рекорд України представниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

    Раніше повідомлялося, що родина Павла Швеця з села Русава, що на Вінниччині, півтора року займається виробництвом старовинного українського продукту – олій холодного віджиму.

    «Живі» олії роблять у саморобному маслопресі холодного віджиму.

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    Теги: рекорд Вінниччина
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    На Вінниччині встановили «малиновий» рекорд (фото)