Найдорожчий бургер у світі коштує понад 160 тисяч гривень (відео)

У його складі – золото, м'ясо ваґю, хамон, чорна ікра, а також безліч інших дорогих продуктів

У голландському ресторані De Daltons приготували найдорожчий гамбургер у світі.

The Golden Boy (Золотий хлопчик) – так називається бургер, який приготували в голландському ресторані. Всередині булочки, замішаної на шампанському Dom Perignon, котлета з м'яса ваґю, хамон, чорна ікра, а також безліч інших дорогих продуктів. Відео опублікували на ютуб-каналі De Daltons.

Для максимальної ефектності – зверху бургер покритий їстівним золотом. Вартість бургера складає – 5 тисяч євро (5 964 доларів, понад 160 тисяч гривень).

«Інгредієнти дуже добре доповнюють один одного, а аромати насичені. Попри те, що цей гамбургер надзвичайно дорогий, вам все одно доведеться їсти його руками, тому що це єдиний спосіб їсти гамбургери. Оскільки булочка покрита золотом, ваші пальці будуть повністю золотими поки ви не доїсте», – заявив власник ресторану і автор «Золотого хлопчика» Робберт Ян.

Інгредієнти The Golden Boy:

– яловичина ваґю А5

– королівський краб

– Дом Періньон

– цибулеві кільця в клярі

– палета Іберіко Беллота

– італійський білий трюфель

– ікра

– булочка «Дом Періньон», приготована з шафраном і покрита золотом

– соус майонез із копченим шафраном із качиних яєць

– соус барбекю з кави Копі Лувак із рідкісної бочки з односолодового віскі Макаллан

– кращий чеддер у світі

– тигрові помідори, мариновані по-японськи

– огірок, маринований по-японськи

– дим, настояний на віскі.

Проте поласувати в ресторані De Daltons найдорожчим бургером у світі не так просто. Попередньо за два тижні необхідно оформити на нього бронь та внести заставу в розмірі 855 доларів.

Офіційно світовий рекорд поки що не зареєстрували, проте нині The Golden Boy – найдорожчий бургер у світі.

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