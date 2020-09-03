  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Харківщині за добу виявили понад 300 хворих на коронавірус

    • Розсилка
    Всього в Україні виявлено 128228 випадків коронавірусної хвороби Covid-19 - На Харківщині за добу виявили понад 300 хворих на коронавірус
    Всього в Україні виявлено 128228 випадків коронавірусної хвороби Covid-19

    У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на Covid-1

    За добу найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 зареєстрована у Харківській області та у місті Києві. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

    «Найбільше нових випадків Covid-19 за останню добу зафіксовано: у Харківській області – 301, у місті Києві – 280, у Тернопільській області – 242, у Львівській області – 209, в Івано-Франківській області – 163, у Чернівецькій області – 137 та в Одеській області – 116, із яких 52 – це місто Одеса», — зазначив Степанов.

    Всього в Україні виявлено 128228 випадків коронавірусної хвороби Covid-19: нових хворих за добу — 2430, одужало — 59676 осіб (+859 за добу). Крім того, за минулу добу померли 54 людини і це є новим антирекордом по смертельним випадкам. Так, днем раніше від хвороби помер 51 пацієнт. 

    Загалом випадки виявлено:

    • Вінницька обл — 4149 (+85);
    • Волинська обл — 5662 (+73);
    • Дніпропетровська обл — 2518 (+64);
    • Донецька обл — 1549 (+44);
    • Житомирська обл — 3471 (+29);
    • Закарпатська обл — 7788 (+91);
    • Запорізька обл — 1708 (+51);
    • Івано-Франківська обл — 9685 (+163);
    • Кіровоградська обл — 833 (+7);
    • м. Київ — 14158 (+280);
    • Київська обл — 5931 (+89);
    • Львівська обл — 15116 (+209);
    • Луганська обл — 373 (+27);
    • Миколаївська обл — 1372 (+52);
    • Одеська обл — 7813 (+116);
    • Полтавська обл — 855 (+23);
    • Рівненська обл — 9476 (+80);
    • Сумська обл — 1629 (+58);
    • Тернопільська обл — 6637 (+242);
    • Харківська обл — 9941 (+301);
    • Херсонська обл — 435 (+11);
    • Хмельницька обл — 2740 (+110);
    • Чернівецька обл — 10624 (+137);
    • Черкаська обл — 1670 (+28);
    • Чернігівська обл — 2050 (+60).
    Коронавірус в Україні
    • Всього
      128228
    • Хворіють
      65842
    • Одужали
      59676
    • Померли
      2710

    Як відомо, міністр охорони здоров'я запевнив, що в Україні навчилися лікувати Cоvid-19.

    До слова, в Україні за останні три місяці вчетверо зросла кількість людей, яких госпіталізують із коронавірусом.

     Читайте також: «Повторні випадки зараження вже не поодинокі». Інтерв’ю з лікаркою, яка хворіє на Covid-19 вдруге

     

    міністр хвороби місто
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ