На Харківщині за добу виявили понад 300 хворих на коронавірус



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Всього в Україні виявлено 128228 випадків коронавірусної хвороби Covid-19

У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на Covid-1

За добу найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 зареєстрована у Харківській області та у місті Києві. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Найбільше нових випадків Covid-19 за останню добу зафіксовано: у Харківській області – 301, у місті Києві – 280, у Тернопільській області – 242, у Львівській області – 209, в Івано-Франківській області – 163, у Чернівецькій області – 137 та в Одеській області – 116, із яких 52 – це місто Одеса», — зазначив Степанов.

Всього в Україні виявлено 128228 випадків коронавірусної хвороби Covid-19: нових хворих за добу — 2430, одужало — 59676 осіб (+859 за добу). Крім того, за минулу добу померли 54 людини і це є новим антирекордом по смертельним випадкам. Так, днем раніше від хвороби помер 51 пацієнт.

Загалом випадки виявлено:

Вінницька обл — 4149 (+85);

Волинська обл — 5662 (+73);

Дніпропетровська обл — 2518 (+64);

Донецька обл — 1549 (+44);

Житомирська обл — 3471 (+29);

Закарпатська обл — 7788 (+91);

Запорізька обл — 1708 (+51);

Івано-Франківська обл — 9685 (+163);

Кіровоградська обл — 833 (+7);

м. Київ — 14158 (+280);

Київська обл — 5931 (+89);

Львівська обл — 15116 (+209);

Луганська обл — 373 (+27);

Миколаївська обл — 1372 (+52);

Одеська обл — 7813 (+116);

Полтавська обл — 855 (+23);

Рівненська обл — 9476 (+80);

Сумська обл — 1629 (+58);

Тернопільська обл — 6637 (+242);

Харківська обл — 9941 (+301);

Херсонська обл — 435 (+11);

Хмельницька обл — 2740 (+110);

Чернівецька обл — 10624 (+137);

Черкаська обл — 1670 (+28);

Чернігівська обл — 2050 (+60).

Коронавірус в Україні

Всього 128228

Хворіють 65842

Одужали 59676

Померли 2710

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Як відомо, міністр охорони здоров'я запевнив, що в Україні навчилися лікувати Cоvid-19.

До слова, в Україні за останні три місяці вчетверо зросла кількість людей, яких госпіталізують із коронавірусом.