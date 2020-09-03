На Харківщині за добу виявили понад 300 хворих на коронавірус
У МОЗ назвали регіони з найбільшим добовим приростом хворих на Covid-1
За добу найбільша кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу Covid-19 зареєстрована у Харківській області та у місті Києві. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
«Найбільше нових випадків Covid-19 за останню добу зафіксовано: у Харківській області – 301, у місті Києві – 280, у Тернопільській області – 242, у Львівській області – 209, в Івано-Франківській області – 163, у Чернівецькій області – 137 та в Одеській області – 116, із яких 52 – це місто Одеса», — зазначив Степанов.
Всього в Україні виявлено 128228 випадків коронавірусної хвороби Covid-19: нових хворих за добу — 2430, одужало — 59676 осіб (+859 за добу). Крім того, за минулу добу померли 54 людини і це є новим антирекордом по смертельним випадкам. Так, днем раніше від хвороби помер 51 пацієнт.
Загалом випадки виявлено:
- Вінницька обл — 4149 (+85);
- Волинська обл — 5662 (+73);
- Дніпропетровська обл — 2518 (+64);
- Донецька обл — 1549 (+44);
- Житомирська обл — 3471 (+29);
- Закарпатська обл — 7788 (+91);
- Запорізька обл — 1708 (+51);
- Івано-Франківська обл — 9685 (+163);
- Кіровоградська обл — 833 (+7);
- м. Київ — 14158 (+280);
- Київська обл — 5931 (+89);
- Львівська обл — 15116 (+209);
- Луганська обл — 373 (+27);
- Миколаївська обл — 1372 (+52);
- Одеська обл — 7813 (+116);
- Полтавська обл — 855 (+23);
- Рівненська обл — 9476 (+80);
- Сумська обл — 1629 (+58);
- Тернопільська обл — 6637 (+242);
- Харківська обл — 9941 (+301);
- Херсонська обл — 435 (+11);
- Хмельницька обл — 2740 (+110);
- Чернівецька обл — 10624 (+137);
- Черкаська обл — 1670 (+28);
- Чернігівська обл — 2050 (+60).
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Всього128228
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Хворіють65842
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Одужали59676
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Померли2710
Як відомо, міністр охорони здоров'я запевнив, що в Україні навчилися лікувати Cоvid-19.
До слова, в Україні за останні три місяці вчетверо зросла кількість людей, яких госпіталізують із коронавірусом.