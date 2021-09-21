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    Найдовша в світі печера виявилася довшою на 13 кілометрів

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    Мамонтова печера знаходиться в Кентуккі - Найдовша в світі печера виявилася довшою на 13 кілометрів
    Мамонтова печера знаходиться в Кентуккі
    Фото: Dave Bunnell/Wikimedia Commons

    Коридори в Мамонтовій печері в Кентуккі тепер мають довжину 676 км

    Найдовша в світі печерна система оновила свій власний рекорд довжини. Про це повідомляє Служба національних парків США.

    Мамонтова печера знаходиться в Кентуккі, в однойменному національному парку. Новий рекорд її довжини був поставлений після того, як геодезисти нанесли на карту додаткові 13 кілометрів проходів. Тепер її виміряна довжина становить 676 кілометрів.

    Оновлення карти печерної системи було великим заходом, виконаним волонтерами з Фонду досліджень печер (CRF) - некомерційної групи з Кентуккі, і іншими місцевими жителями.

    «Багато походів в печеру даються дуже важко. В ході них доводиться лазити, дертися по вертикальних стінках, спускатися з обривів, повзти в грязі і воді», – розповіла Карен Уіллмс, менеджер CRF.

    Це не перший випадок, коли система Мамонтової печери «виросла». Вона увійшла в книгу рекордів в 1969 році, коли дослідники зафіксували 105 кілометрів проходів.

    Потім, під час 14-годинного дослідження у вересні 1972 року, що спелеологи CRF виявили зв'язок між системою Мамонтової печери і системою Флінт-Рідж, після чого розміри Мамонтової печери почали оцінювати в 232 кілометри. В ході наступних десятиліть вчені продовжили виявляти додаткові проходи.

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    Теги: США туризм рекорд
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    Найдовша в світі печера виявилася довшою на 13 кілометрів