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    Пам'ятник бджолі на Запоріжжі визнали найбільшим у світі

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    У Запорізькій області встановили величезний пам'ятник бджолі - Пам'ятник бджолі на Запоріжжі визнали найбільшим у світі

    У Запорізькій області встановили величезний пам'ятник бджолі

    фото: ria-m.tv

    Найбільшу у світі скульптуру бджоли можна побачити у Запорізькій області

    В Україні з’явився новий цікавий пам’ятник. Так, величезна бджола з'явилася у селі Веселому в Мелітопольському районі Запоріжжя. Пам’ятник відкрили під час святкування річниці створення Веселівської громади та свята меду.

    Місцева влада вирішила не просто увічнити бджолу, а й зробити її найбільшою у світі. Представники книги рекордів України зафіксували це під час урочистостей. У підсумку, довжина Веселівської бджоли склала 7,1 метра, висота - 2 метри, а ширина – 3,2 метра.

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    Пам'ятник бджолі на Запоріжжі визнали найбільшим у світі
    Пам'ятник бджолі на Запоріжжі визнали найбільшим у світі
    Пам'ятник бджолі на Запоріжжі визнали найбільшим у світі
    Пам'ятник бджолі на Запоріжжі визнали найбільшим у світі
    Пам'ятник бджолі на Запоріжжі визнали найбільшим у світі

    Голові Веселівської громади представники «Книги рекордів України» вручили сертифікат, який підтверджує, що 11 вересня 2021 року в селищі Веселе зафіксували новий рекорд України в категорії «Розміри, мистецтво», а саме: офіційне відкриття найбільшої у світі скульптури бджоли.

    Виготовлення пам'ятника бджолі замовила місцева спільнота пасічників. Створив незвичайний пам'ятник скульптор-аматор Олександр Артеменко.

    Теги: свята місцева влада рекорд Запорізька область пам'ятник бджоли
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    Пам'ятник бджолі на Запоріжжі визнали найбільшим у світі