Пам'ятник бджолі на Запоріжжі визнали найбільшим у світі

Найбільшу у світі скульптуру бджоли можна побачити у Запорізькій області

В Україні з’явився новий цікавий пам’ятник. Так, величезна бджола з'явилася у селі Веселому в Мелітопольському районі Запоріжжя. Пам’ятник відкрили під час святкування річниці створення Веселівської громади та свята меду.

Місцева влада вирішила не просто увічнити бджолу, а й зробити її найбільшою у світі. Представники книги рекордів України зафіксували це під час урочистостей. У підсумку, довжина Веселівської бджоли склала 7,1 метра, висота - 2 метри, а ширина – 3,2 метра.

Голові Веселівської громади представники «Книги рекордів України» вручили сертифікат, який підтверджує, що 11 вересня 2021 року в селищі Веселе зафіксували новий рекорд України в категорії «Розміри, мистецтво», а саме: офіційне відкриття найбільшої у світі скульптури бджоли.

Виготовлення пам'ятника бджолі замовила місцева спільнота пасічників. Створив незвичайний пам'ятник скульптор-аматор Олександр Артеменко.