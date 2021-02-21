Кількість жертв негоди у США наближається до 60

Зимова негода цього тижня охопила більшість території США, насамперед у південних штатах

Лише упродовж трьох днів цього тижня до лікувальних закладів Техасу звернулося понад 700 людей

Щонайменше 58 людей загинули у Сполучених Штатах Америки внаслідок потужного снігового шторму й сильних морозів.

Про це пише New York Times.

«Щонайменше 58 людей загинуло у регіонах США, які постраждали від негоди. Вони стали жертвами отруєння окисом вуглецю, ДТП, утоплень, пожеж та переохолодження», – йдеться у матеріалі.

Зазначається, що у розпал надзвичайної ситуації близько чотирьох мільйонів жителів Техасу не мали доступу до електроенергії.

Лише упродовж трьох днів цього тижня до лікувальних закладів Техасу звернулося понад 700 людей, які отруїлися окисом вуглецю, оскільки часто люди обігрівали домівки вугіллям.

Як відомо, зимова негода цього тижня охопила більшість території США, насамперед у південних штатах.

Напередодні президент США Джо Байден заявив, що в штаті Техас відбувається масштабна катастрофа, й наказав федеральним службам посилити заходи влади штату щодо відновлення районів, постраждалих від сильних зимових буревіїв.

У Техасі сотні тисяч людей залишилися без електрики.

Через аномальні холоди, які накрили південні штати Америки, жителі Техасу також змушені рятувати морських черепах.

Зазначається, що через сильні морози, черепахи втратили здатність плавати й добувати собі їжу. Кожні 10-15 хвилин тварин підвозять у конференц-центр на курорті Південного Техасу. Деякі люди забирають черепах до себе додому.