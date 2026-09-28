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Дністровське водосховище практично вичерпало запас води

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Дністровське водосховище практично вичерпало запас води
Тривале маловоддя виснажило Дністровське водосховище
фото: Михайло Хорєв/Facebook

Тривале маловоддя позбавило водосховище можливості повноцінно підтримувати Дністер, від режиму якого залежать водопостачання, сільське господарство та екосистеми

Дністровське водосховище практично втратило можливість балансувати стік Дністра через тривалий період низької водності. Накопичений запас, який дозволяв компенсувати недостатній природний приплив води до річки, фактично вичерпано. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на колишнього заступника міністра екології Михайла Хорєва.

За словами Хорєва, за нормальних умов Дністровське водосховище виконує роль регулятора. У багатоводні періоди воно накопичує воду, а під час маловоддя забезпечує додаткові попуски, підтримуючи необхідний рівень витрат води нижче за течією.

Однак така система може працювати лише за наявності накопиченого запасу. Через тривалий період низького природного стоку цей ресурс практично вичерпався.

«Сьогодні ми наближаємося до ситуації, коли попуск із Дністровського водосховища визначається вже не потребою підтримати Дністер нижче за течією, а фактичними можливостями самого водосховища», – пояснив Хорєв.

Він наголосив, що йдеться про принципову зміну ситуації. Водосховище здатне лише перерозподіляти наявну воду в часі, однак саме по собі збільшити її кількість воно не може.

«Водосховище не створює воду – воно лише може перерозподілити її в часі. І якщо протягом тривалого періоду приплив менший за необхідні попуски, регулюючий запас рано чи пізно закінчується. Саме це ми зараз і спостерігаємо на Дністрі», – зазначив ексзаступник міністра.

За його словами, проблема вже виходить за межі роботи гідроенергетики. Від водного режиму Дністра залежать водопостачання населених пунктів, стан екосистем, сільське господарство та забезпечення водою територій нижче за течією.

Хорєв зауважив, що нинішня ситуація демонструє обмежені можливості навіть великих водосховищ у разі тривалого надзвичайно низького природного стоку.

«Ситуація ще раз показує просту річ: навіть велике водосховище має межі своїх можливостей, якщо природний стік тривалий час залишається надзвичайно низьким», – підсумував він.

Нагадаємо, ще 20 серпня рівень води у Дністровському водосховищі опустився до найнижчої позначки для цієї календарної дати за всю історію спостережень. Тоді природний приплив становив лише близько 20% від серпневої норми, а від початку місяця рівень водосховища знизився на 76 см.

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Теги: річка Україна

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