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Балістичний удар по Києву: пошкоджено храм, збудований у 1906 році (фото)

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Балістичний удар по Києву: пошкоджено храм, збудований у 1906 році (фото)
Свято-Покровський храм на Пріорці звели на початку ХХ століття
фото: інформаційно-просвітницький відділ УПЦ

Свято-Покровський храм називають найстарішою церквою Мостицького масиву та Виноградаря

Унаслідок російської атаки на Київ у ніч проти 24 вересня пошкоджено Свято-Покровський храм на Пріорці. Про це повідомив голова Подільської районної державної адміністрації Володимир Наконечний, пише «Главком».

«Від ворожої атаки постраждав Свято-Покровський храм – церква 1906 року, найстаріша церква Мостицького масиву та Виноградаря», –зазначив Наконечний.

За даними Інформаційно-просвітницького відділу УПЦ, у храмі повибивало вікна, а уламки впали на престол. Значних пошкоджень також зазнали парафіяльні приміщення.

Балістичний удар по Києву: пошкоджено храм, збудований у 1906 році (фото) фото 1
фото: інформаційно-просвітницький відділ УПЦ
Балістичний удар по Києву: пошкоджено храм, збудований у 1906 році (фото) фото 2
фото: інформаційно-просвітницький відділ УПЦ

«Пошкоджено вікна, бані та старовинний фасад із жовтої київської цегли – частину храму, яка понад століття зберігала пам’ять цього району», – написав Наконечний.  

Балістичний удар по Києву: пошкоджено храм, збудований у 1906 році (фото) фото 3
фото: інформаційно-просвітницький відділ УПЦ

Під час нічної атаки пошкодження зафіксовано у кількох районах Києва. У столиці загинули двоє людей, ще восьмеро зазнали поранень. Серед пошкоджених цивільних об’єктів – житлові будинки, поштові відділення та пологовий будинок.

У ніч проти 24 вересня російська балістична ракета влучила у головне виробництво та логістичний склад компанії «ТК-Домашній Текстиль».

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Теги: церква Українська православна церква ракетна атака

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