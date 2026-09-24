Балістичний удар по Києву: пошкоджено храм, збудований у 1906 році (фото)

Свято-Покровський храм на Пріорці звели на початку ХХ століття

Свято-Покровський храм називають найстарішою церквою Мостицького масиву та Виноградаря

Унаслідок російської атаки на Київ у ніч проти 24 вересня пошкоджено Свято-Покровський храм на Пріорці. Про це повідомив голова Подільської районної державної адміністрації Володимир Наконечний, пише «Главком».

«Від ворожої атаки постраждав Свято-Покровський храм – церква 1906 року, найстаріша церква Мостицького масиву та Виноградаря», –зазначив Наконечний.

За даними Інформаційно-просвітницького відділу УПЦ, у храмі повибивало вікна, а уламки впали на престол. Значних пошкоджень також зазнали парафіяльні приміщення.

фото: інформаційно-просвітницький відділ УПЦ

фото: інформаційно-просвітницький відділ УПЦ

«Пошкоджено вікна, бані та старовинний фасад із жовтої київської цегли – частину храму, яка понад століття зберігала пам’ять цього району», – написав Наконечний.

фото: інформаційно-просвітницький відділ УПЦ

Під час нічної атаки пошкодження зафіксовано у кількох районах Києва. У столиці загинули двоє людей, ще восьмеро зазнали поранень. Серед пошкоджених цивільних об’єктів – житлові будинки, поштові відділення та пологовий будинок.

У ніч проти 24 вересня російська балістична ракета влучила у головне виробництво та логістичний склад компанії «ТК-Домашній Текстиль».