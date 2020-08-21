На коронавірус хворіють понад 500 українських військових



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Фото: armyinform.com.ua

На самоізоляції перебувають 870 військовослужбовців

У Збройних силах України за минулу добу виявили 43 нових випадки захворювання на коронавірус. В цілому зараз хворіє 507 осіб, повідомляє Командування медичних сил ЗСУ в п'ятницю, 21 серпня.

З нових хворих в установах охорони здоров'я перебуває дев'ять осіб (Військово-медичний клінічний центр Північного регіону - один військовослужбовець і один працівник Збройних сил України, Військово-медичний клінічний центр Західного регіону - три військовослужбовці, Чернівецький військовий госпіталь - один військовослужбовець, Рівненський військовий госпіталь - один військовослужбовець, Малинська ЦРЛ - один працівник Збройних сил України та Івано-Франківська обласна лікарня - один військовослужбовець). Стан здоров'я пацієнтів задовільний, отримують необхідне лікування.

На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебувають 34 людини (Львівська область - 10 військовослужбовців і 6 працівників ЗС України, Київська область - чотири військовослужбовці, Чернівецька область - три військовослужбовці і один працівник Збройних сил України, Вінницька область - два військовослужбовці та один працівник Збройних сил України, Івано-Франківська область - три військовослужбовці, Одеська область - два військовослужбовці, Миколаївська область - один військовослужбовець і Харківська - один працівник Збройних сил України). Стан здоров'я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Всього за час пандемії в ЗСУ одужали - 852 людини, летальних випадків - шість. На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебуває 870 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція в найближчі три дні, - 199 осіб.

Нагадаємо, що в Україні зафіксовано вже понад 100 тисяч випадків Covid-19. Майже половина з них все ще в активній фазі. Другу добу поспіль в Україні фіксують понад 2 тисячі нових випадків захворювання.

Міністерство охорони здоров'я може переглянути критерії госпіталізації хворих на коронавірус. У разі подальшого зростання захворюваності, забирати до лікарень будуть лише тяжко хворих.

Коронавірус в Україні

Всього 100643

Одужали 51078

Хворіють 47358

Померли 2207

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Зазначимо, що напередодні в Україні госпіталізували 487 хворих на коронавірус - це рекорд за весь час епідемії. Днем раніше в Україні було зафіксовано антирекорд за кількістю смертей від Covid-19.

За минулу добу найбільше нових випадків інфікування коронавірусом зафіксували у Чернівецькій області – 208.