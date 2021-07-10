На литовсько-білоруському кордоні затримали ще 30 мігрантів

Кількість затриманих нелегалів зменшилась у порівнянні з початком місяця

В ніч з п’ятниці на суботу, 10 липня, литовські прикордонники затримали ще 31 мігранта, які перетинали кордон Євросоюзу з боку Білорусі. Про це повідомляє управління державної прикордонної безпеки Литви.

Вже четвертий день поспіль литовці затримують на кордоні з Білоруссю менше 100 мігрантів на добу. А 10 липня їх кількість за добу стала найменшою з початку місяця, коли у відповідь на санкції проти себе і свого оточення глава Білорусі оголосив про вихід із програми «Східного партнерства» та договору про реадмісію.

Всього на сьогоднішній день на кордоні з Білоруссю в 2021-м затримано вже 1577 мігрантів, які нелегально перетинають кордон.

Нагадаємо, що 3 липня на кордоні Литви та Білорусі литовські прикордонники відкрили попереджувальну стрілянину. Вони також застосували сльозогінний газ проти нелегальних мігрантів з білоруського боку. Про це повідомляє сайт Служби охорони державного кордону.

За словами президента Литви Ґітанаса Наусєди, режим Білорусі використовує міграцію для того, щоб здійснювати тиск на Литву та на Євросоюз.

Також литовський президент оголосив про скликання у понеділок, 12 липня, спеціального засідання Ради нацбезпеки у зв’язку із ситуацією на кордоні з Білоруссю.