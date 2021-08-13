Слухали «Катюшу» та «День победы»: дитячий табір під Хмельницьким потрапив у скандал

Працівники, які вмикали дітям радянську та російську музику, вже звільнились з роботи

У селі Головчинці Хмельницької області в дитячому таборі «Чайка», який підпорядковується міській раді Хмельницького, вмикали російські та радянські пісні. На зауваження про неприпустимість цього в установі заявили, що «їхні діти не такі». Про це повідомила у Facebook Леся Іващенко.

Жінка розповіла, що вони із пластунами приїхали в ТЦ «Берег надії», де також був дитячий табір «Чайка». Їх неприємно вразило те, що жінка, яка себе називала «головною піонервожатою» та місцевий діджей, постійно вмикали дітям російську музику та влаштовували дискотеки під вікнами інших відпочивальників. Коли ж пластуни попросили не вмикати дітям російської попси, до них на «розбірки» прийшов чоловік. А потім в таборі «Чайка» ввімкнули ще і «Катюшу» та «День победы».

Коли ж Леся Іващенко спробувала з'ясувати, що відбувається, працівники табору їй заявили, що це у них «програма націоналістична», а їхні діти «не такі» і самі нібито просять вмикати російську та радянську музику. Також у пластунки працівники табору «Чайка» поцікавились, чи «святкує вона Дєнь пабєди».

«Відповіді на питання, чи поставили б вони, перепрошую, «блатняк», на прохання дітей та як нам пояснювати дітям, у котрих батьки були або є зараз на фронті, постійну «мишебратську» музику на таборі, ми не отримали. І от тепер у мене є запитання до управління освіти Хмельницької міської ради: хто затвердив план виховної роботи табору «Чайка»? Чи є в тому плані святкування незрозуміло чого під радянські пісні?», – поцікавилась Леся Іващенко.

У коментарі ТСН начальниця відділу позашкільної освіти та виховної роботи департаменту освіти та науки Хмельницької міської ради Анастасія Ярова повідомила, що працівники, які вмикали дітям радянську та російську музику вже звільнились з роботи.

«Працівники департаменту виїжджали в цей табір. І дійсно працівники, які були причетні до цього інциденту, написали заяви на звільнення. У них взяті пояснення і вони того ж дня покинули табір», – пояснила Ярова.

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