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    На Київщині молодик стріляв у натовп і поранив своїх батьків (фото)

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    Правоохоронці вилучили у молодика зброю та направили на експертизу - На Київщині молодик стріляв у натовп і поранив своїх батьків (фото)
    Правоохоронці вилучили у молодика зброю та направили на експертизу
    Фото: Нацполіція

    Внаслідок стрілянини поранення отримали батьки хулігана та ще двоє присутніх

    В Обухівському районі Київщини поліцейські затримали молодика, який у натовпі влаштував стрілянину. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    На спецлінію поліції «102» надійшло повідомлення про те, що у місті Васильків чоловік почав стріляти по людях та поранив своїх батьків. На місце події негайно прибули керівництво та слідчо-оперативна група відділу поліції №1 (м. Васильків) Обухівського РУП, а також співробітники Васильківського міжрайонного відділу поліції охорони.

    Як з’ясувалось, під час відпочинку в місцевому нічному закладі між двома молодиками стався конфлікт.

    Образившись на опонента, 27-річний молодик зателефонував своїм батькам та брату і повідомив, що його б’ють та ображають, використовуючи нецензурну лексику. Не зволікаючи, родичі хлопця приїхали на місце події та почали з’ясовувати відносини. Один із гостей схопив газовий балончик та використав його в сторону брата ображеного хлопця. Обурившись поведінкою зухвальця та прагнучи вже заступитись за брата, молодик взяв з автомобіля пістолет та почав стріляти у натовп.

    Однак, внаслідок стрілянини поранення отримали батьки хулігана та ще двоє присутніх.

    Зброю у зловмисника вилучили та направили на експертизу.

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    На Київщині молодик стріляв у натовп і поранив своїх батьків (фото)
    На Київщині молодик стріляв у натовп і поранив своїх батьків (фото)
    На Київщині молодик стріляв у натовп і поранив своїх батьків (фото)

    Поліцейські провели низку оперативних заходів та затримали стрільця в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    Слідчі за процесуальним керівництвом Обухівської окружної прокуратури Київської області повідомили чоловіку про підозру за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

    Запобіжний захід для затриманого обере суд.

    Досудове розслідування триває.

    Теги: Національна поліція України кримінал зброя Київщина стрілянина
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    На Київщині молодик стріляв у натовп і поранив своїх батьків (фото)