У Європі виявили перший випадок зараження хантавірусом

Жінка заразилася вірусом від домашнього щура, завезеного з-за кордону

В Німеччині виявили випадок зараження хантавірусом людини. Дівчина заразилася від своєї домашньої щури. Про це повідомляється у релізі клініки «Шаріте».

Спочатку пацієнтку госпіталізували в інтенсивну терапію з гострою нирковою недостатністю. Пізніше серологічне тестування виявило хантавірусну інфекцію, яку переносять щури. За допомогою спеціальної молекулярної діагностики з'ясувалося, що у дівчини і її щура вірус Сеул.

Вчені припускають, що щур з вірусом був завезений в Німеччину із-за кордону. Відомо, що сам хантавірус походить з Азії, а в Європу, можливо, був завезений дикими щурами на судах.

Лікарі підкреслюють, що раніше зараження хантавірусом було можливо тільки від мишей, але тепер потрібно розглядати ймовірність отримання його від диких і домашніх щурів. Це також означає, що вірус може бути розвезено в будь-яку точку світу.

Зазначимо, що Росія зайняла друге місце в світі за кількістю захворювань, які викликає хантавірус.

Нагадаємо, 24 березня у китайській провінції Юньнань помер чоловік від хантавірусу.

Відомо, що поширення хантавірусу відбувається через гризунів. Крім того, відомі випадки, коли зараження відбувалося після укусу деяких видів комахоїдних кажанів.Передача захворювання від людини до людини не характерна для хантавірусів. Проте, такі випадки зустрічаються, але зафіксовані тільки на території Аргентини і Чилі.

Симптоми хантавірусу схожі з симптомами багатьох респіраторних захворювань – це головний біль, слабкість, кашель, проблеми з травленням, блювота. Ніякого лікування або вакцини від хантавірусу поки не існує.