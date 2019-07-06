На Миколаївщині кандидат в депутати підкуповував виборців продуктами



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Поліція перевіряє факти щодо можливого підкупу виборців кандидатом по 128 округу

До спостерігачів Громадянської мережі Опора звернувся мешканець Миколаєва з інформацією про те, що 27 червня у Будинку культури мікрорайону Кульбакіно кандидат в народні депутати України від ПП «Опозиційна платформа – За життя» по округу №128 Анатолій Дворник роздавав продуктові набори містянам, які взяли участь у зустрічі з кандидатом.

Про це повідомляє пресслужба Опори.

Спостерігачі перевірили цю інформацію, яка ж також була опублікована в одному з Інтернет-ресурсів міста.

В Кульбакінському будинку культури спостерігачу підтвердили, що така зустріч дійсно була і продуктові набори дійсно роздавалися, але стверджують, що організатором зустрічі виступало ТОВ «МСП «Ніка-Тера». Також в адміністрації Кульбакінського будинку культури заявили, що організатори зустрічі домовлялися про використання приміщень не з ними, а з керівником управління культури та охорони культурної спадщини Миколаївської міськради Юрієм Любаровим. До того ж мова про участь у цій зустрічі кандидата в народні депутати України по 128 округу Анатолія Дворника, який працює першим заступником ТОВ «МСП «Ніка-Тера», не йшла.

«Кожний, хто хоче орендувати у нас приміщення, повинен написати лист керівнику управління культури ММР. Він на листі пише: «Не заперечую», візує його своїм підписом, печаткою, тоді ми можемо пустити до нашої зали. «Ніка-Тера» принесла до нас свій лист», - пояснила художній керівник Кульбакінського БК Марина Звєздова.

Як повідомив заступник начальника ГУНП в Миколаївській області Максим Ахрамєєв, поліція вже почала відпрацьовувати цей факт, дізнавшись про це з Інтернет-ресурсу. 3 липня співробітниками поліції були опитані працівники Кульбакінського будинку культури.

Нагадаємо, що згідно з частиною 14 статті 74 Закону України «Про вибори народних депутатів України» забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів (крім товарів, що містять візуальні зображення назви, символіки, прапора партії, за умови, що вартість таких товарів не перевищує три відсотки розміру мінімальної заробітної плати), послу, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей. Така передвиборна агітація або надання виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати або не голосувати за певну партію чи кандидата у депутати або згадуванням назви партії чи імені кандидата, є непрямом підкупом виборців