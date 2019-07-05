На Миколаївщині підлітка підозрюють у зґвалтуванні 8-річної дівчинки



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Підлітку загрожує 15 років ув'язнення

У Вітовському районі на Миколаївщині 15-річного хлопця підозрюють у зґвалтуванні 8-річної родички.

Про можливе насилля поліцейським повідомили з лікарні.

Туди мати відвезла дівчинку на огляд, повідомляє Gazeta.ua.

«З'ясувалося, що дівчинка гостювала у родичів. А коли за нею повернулася мати, то виявила у дитини тілесні ушкодження. Жінка відвезла доньку в лікарню, де фахівці повідомили їй, що дівчинка, ймовірно, була згвалтована», — сказано в повідомленні.

Із підозрюваним підлітком працюють слідчі і психологи. За фактом зґвалтування відкрили кримінальне провадження.

За це можуть ув'язнити на 15 років.

Нагадаємо, комітет Верховної Ради з питань законодавчого забезпечення правоохоронних органів також рекомендував винести в сесійний зал законопроект №6607 про хімічну кастрацію педофілів.

Як повідомлялось, у цьому році в Україні було вбито понад 50 дітей. Нацполіція наголошувала на необхідності посилення покарання за сексуальні злочини відносно дітей. Зокрема, дані осіб, які вчинили сексуальні злочини відносно дітей, повинні вноситися до Єдиного реєстру поліції. На цьому наголосив голова Нацполіції Сергій Князєв сьогодні, 24 червня, під час брифінгу у Вінниці. «Вбивство дівчинки на Одещині сколихнуло всю країну. Відтак, аби захистити дітей від сексуального насильства, слід посилити кримінальну відповідальність для осіб, які вчинили злочини зазначеної категорії», - наголосив Князєв.

Нагадаємо, 23 червня у Дарницькому районі Києва в озері Вирлиця знайшли мертвим 9-річного хлопчика, якого 22 червня оголосили у розшук. Хлопчик пішов 22 червня близько восьмої години вечора з дому гуляти біля будинку і не повернувся. Його спочатку зарізали, а потім втопили у водоймищі. Сьогодні у поліції повідомили про затримання підозрюваного у вбивстві дитини. Ним виявився брат вітчима хлопчика. Також у поліції розповіли жахливі подробиці злочину.