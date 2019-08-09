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    На Чернігівщині попрощалися із двома загиблими під Павлополем морпіхами

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    Бійців&nbsp;поховали з усіма належними військовими почестями - На Чернігівщині попрощалися із двома загиблими під Павлополем морпіхами
    Бійців поховали з усіма належними військовими почестями
    Фото: Чернігівський обласний військовий комісаріат

    У Чернігівській області поховали старшого матроса Олександра Шарка і матроса Владислава Рака

    У Чернігівській області в четвер, 8 серпня, попрощалися із загиблими внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі земляками: старшим матросом Олександром Шарком і матросом Владиславом Раком.

    Про це повідомили в пресслужбі Чернігівського обласного військкомату.

    «Земляків сьогодні поховали з усіма належними військовими почестями на території Козелецького району: Олександра Шарка - в селі Олбин, Козелецького району, а Владислава Рака - в самому Козельці», - йдеться в повідомленні.

    У церемоніях прощання і поховання воїнів взяли участь керівники органів державної влади та місцевого самоврядування, представники командування Військово-Морських сил України, товариші по службі і небайдужі жителі району та області.

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    На Чернігівщині попрощалися із двома загиблими під Павлополем морпіхами
    На Чернігівщині попрощалися із двома загиблими під Павлополем морпіхами
    На Чернігівщині попрощалися із двома загиблими під Павлополем морпіхами
    На Чернігівщині попрощалися із двома загиблими під Павлополем морпіхами

    У четвер також у Маріуполі попрощалися із загиблими під Павлополем морськими піхотинцями.

    Нагадаємо, начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що четверо військових, які загинули 6 серпня під Павлополем, були обстріляні терористами із гранатомета.

    Раніше у ВМС назвали прізвища загиблих під Павлополем морських піхотинців.

    Як відомо, 7 серпня президент Володимир Зеленський провів нараду з силовиками через обстріл бойовиків, який відбувся в районі Павлополя, де загинули четверо українських військовослужбовців.

    Зеленський повідомив, що мав розмову з Путіним.

    6 серпня Зеленський закликав лідерів країн-учасниць Нормандського переговорного формату — Еммануеля Макрона, Ангелу Меркель та Володимира Путіна — якомога швидше зібратися для відновлення перемовин.

    «Інцидент спрямований на підрив не тільки цього перемир’я, але й переговорного процесу в цілому», - підкреслив президент.

    Також секретар РНБО відреагував на вбивство чотирьох бійців на Донбасі.

    Стали відомі деякі подробиці загибелі чотирьох українських морпіхів, які тримали позиції в районі селища Павлопіль Донецької області. 

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