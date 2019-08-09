На Чернігівщині попрощалися із двома загиблими під Павлополем морпіхами



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Бійців поховали з усіма належними військовими почестями Фото: Чернігівський обласний військовий комісаріат

У Чернігівській області поховали старшого матроса Олександра Шарка і матроса Владислава Рака

У Чернігівській області в четвер, 8 серпня, попрощалися із загиблими внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі земляками: старшим матросом Олександром Шарком і матросом Владиславом Раком.

Про це повідомили в пресслужбі Чернігівського обласного військкомату.

«Земляків сьогодні поховали з усіма належними військовими почестями на території Козелецького району: Олександра Шарка - в селі Олбин, Козелецького району, а Владислава Рака - в самому Козельці», - йдеться в повідомленні.

У церемоніях прощання і поховання воїнів взяли участь керівники органів державної влади та місцевого самоврядування, представники командування Військово-Морських сил України, товариші по службі і небайдужі жителі району та області.

У четвер також у Маріуполі попрощалися із загиблими під Павлополем морськими піхотинцями.

Нагадаємо, начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що четверо військових, які загинули 6 серпня під Павлополем, були обстріляні терористами із гранатомета.

Раніше у ВМС назвали прізвища загиблих під Павлополем морських піхотинців.

Як відомо, 7 серпня президент Володимир Зеленський провів нараду з силовиками через обстріл бойовиків, який відбувся в районі Павлополя, де загинули четверо українських військовослужбовців.

Зеленський повідомив, що мав розмову з Путіним.

6 серпня Зеленський закликав лідерів країн-учасниць Нормандського переговорного формату — Еммануеля Макрона, Ангелу Меркель та Володимира Путіна — якомога швидше зібратися для відновлення перемовин.

«Інцидент спрямований на підрив не тільки цього перемир’я, але й переговорного процесу в цілому», - підкреслив президент.

Також секретар РНБО відреагував на вбивство чотирьох бійців на Донбасі.

Стали відомі деякі подробиці загибелі чотирьох українських морпіхів, які тримали позиції в районі селища Павлопіль Донецької області.