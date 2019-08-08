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    У Маріуполі попрощалися із загиблими під Павлополем морськими піхотинцями

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    <p>7 серпня в Кальміуському морзі попрощалися із загиблими морськими піхотинцями</p> - У Маріуполі попрощалися із загиблими під Павлополем морськими піхотинцями

    7 серпня в Кальміуському морзі попрощалися із загиблими морськими піхотинцями

    Фото: Facebook Любомир Кащій

    Священник вважає, що прощання з героями «повинно було відбутися на площі Свободи»

    У Маріуполі військові та волонтери попрощалися із загиблими під Павлополем морськими піхотинцями.

    Про це у Facebook повідомив священник Української православної церкви Любомир Кащій.

    «7 серпня в Кальміуському морзі попрощалися із загиблими морськими піхотинцями», - написав він.

    Водночас священник вважає, що прощання з героями «повинно було відбутися на площі Свободи, і мав бути офіційно оголошений День жалоби з приспущеними прапорами»

    «Шкода, що мешканці Маріуполя не мали можливості подякувати своїм захисникам і провести їх в останню дорогу», - підкреслив Любомир Кащій.

    Нагадаємо, начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що четверо військових, які загинули 6 серпня під Павлополем, були обстріляні терористами із гранатомета.

    Раніше у ВМС назвали прізвища загиблих під Павлополем морських піхотинців.

    Як відомо,7 серпня президент Володимир Зеленський провів нараду з силовиками через обстріл бойовиків, який відбувся в районі Павлополя, де загинули четверо українських військовослужбовців.

    Зеленський повідомив, що мав розмову з Путіним.

    6 серпня Зеленський закликав лідерів країн-учасниць Нормандського переговорного формату — Еммануеля Макрона, Ангелу Меркель та Володимира Путіна — якомога швидше зібратися для відновлення перемовин.

    «Інцидент спрямований на підрив не тільки цього перемир’я, але й переговорного процесу в цілому», - підкреслив президент.

    Також секретар РНБО відреагував на вбивство чотирьох бійців на Донбасі.

    Стали відомі деякі подробиці загибелі чотирьох українських морпіхів, які тримали позиції в районі селища Павлопіль Донецької області. 

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