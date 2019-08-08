У Маріуполі попрощалися із загиблими під Павлополем морськими піхотинцями



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7 серпня в Кальміуському морзі попрощалися із загиблими морськими піхотинцями Фото: Facebook Любомир Кащій

Священник вважає, що прощання з героями «повинно було відбутися на площі Свободи»

У Маріуполі військові та волонтери попрощалися із загиблими під Павлополем морськими піхотинцями.

Про це у Facebook повідомив священник Української православної церкви Любомир Кащій.

«7 серпня в Кальміуському морзі попрощалися із загиблими морськими піхотинцями», - написав він.

Водночас священник вважає, що прощання з героями «повинно було відбутися на площі Свободи, і мав бути офіційно оголошений День жалоби з приспущеними прапорами»

«Шкода, що мешканці Маріуполя не мали можливості подякувати своїм захисникам і провести їх в останню дорогу», - підкреслив Любомир Кащій.

Нагадаємо, начальник Генерального штабу – Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що четверо військових, які загинули 6 серпня під Павлополем, були обстріляні терористами із гранатомета.

Раніше у ВМС назвали прізвища загиблих під Павлополем морських піхотинців.

Як відомо,7 серпня президент Володимир Зеленський провів нараду з силовиками через обстріл бойовиків, який відбувся в районі Павлополя, де загинули четверо українських військовослужбовців.

Зеленський повідомив, що мав розмову з Путіним.

6 серпня Зеленський закликав лідерів країн-учасниць Нормандського переговорного формату — Еммануеля Макрона, Ангелу Меркель та Володимира Путіна — якомога швидше зібратися для відновлення перемовин.

«Інцидент спрямований на підрив не тільки цього перемир’я, але й переговорного процесу в цілому», - підкреслив президент.

Також секретар РНБО відреагував на вбивство чотирьох бійців на Донбасі.

Стали відомі деякі подробиці загибелі чотирьох українських морпіхів, які тримали позиції в районі селища Павлопіль Донецької області.