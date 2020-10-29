На одній із ТВК Донеччини зникла виборча документація



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Із Нікольської територіальної виборчої комісії зникли документи

Поліціявідкрила кримінальне провадження за фактом зникнення виборчої документації

У Донецькій області з приміщення Нікольської територіальної виборчої комісії зникла виборча документація.

Про це повідомили в пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

«У поліцію надійшла заява від голови Нікольської територіальної виборчої комісії про те, що при перевірці документації однієї з дільничних виборчих комісій було виявлено відсутність виписки, уточнених списків виборців і попередніх списків», - повідомили в МВС.

За даним фактом розпочато розслідування за ч. 3 ст. 158-3 Кримінального кодексу України (фальсифікація, підробка, викрадення, пошкодження або знищення виборчої документації, списку виборців).

Встановлюють обставини події.

Напередодні повідомлялося, що у Кам’янці-Подільському член ТВК намагалася поцупити виборчу документацію. Цю її спробу зафіксували на відео та викликали поліцію.

Також поліція Київщини зафіксувала масові фальсифікації під час виборів та підрахунку голосів у Васильківській ОТГ. Загалом за фактами порушень виборчого законодавства у Василькові поліцейські затримали 10 осіб та відкрили 15 кримінальних проваджень.

Крім того, активісти повідомили, що у Києві частина районних територіальних виборчих комісій намагається натягнути голоси партії «Перемога Пальчевського», щоб вона потрапила до Київської міської ради, зокрема, за рахунок голосів ОПЗЖ.

27 жовтня народна депутатка Вікторія Сюмар заявила, що у Борщагівській об'єднаній територіальній громаді, що на Київщині, де за попередніми підрахунками голосів перемагає кандидат від партії «Європейська солідарність», відбувається масовий підкуп і фальсифікація результатів. Коли вона намагалася потрапити на засідання ДВК, на неї скоїли напад.