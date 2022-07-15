Українська авіація завдала ударів по окупантах на півдні: озвучено втрати РФ

На півдні ЗСУ знищили 18 загарбників, гаубицю та склад боєприпасів

Українська авіація парами гелікоптерів та парами літаків завдала ударів по скупченню живої сили, озброєння та техніки росіян в районі Правдиного, Лозового й Благодатного

Протягом минулої доби українські військові на Південному напрямку знищили 18 російських загарбників, сім одиниць техніки та польовий склад боєприпасів. Про це у Фейсбуці повідомляє Оперативне командування «Південь».

«Гелікоптерними парами ворог наносив удари ранком і опівдні по півночі Херсонщини, намагаючись уразити наші позиції, але успіху не мав, був змушений ухиляючись від вогню, ретируватися. Ворожий винищувач Су-35 тричі намагався атакувати ракетами класу «повітря – повітря» наші штурмовики в небі над Новою Каховкою. Втрат нашої авіації немає», – йдеться в повідомленні.

Окрім того, парою тактичних бомбардувальників Су–24 загарбники здійснили спробу добити залишки техніки, покинуті на острові Зміїному. Ворожий літак повертався для проведення дорозвідки результатів свого удару. З боку українських захисників втрат не було.

Удень повторного обстрілу п’ятьма реактивними снарядами РСЗВ «Смерч» зазнали житлові квартали Баштанки. Людських втрат немає.

Важкою 152 мм артилерією агресори обстріляли Зеленодольськ. Зафіксовано влучання в паркову зону санаторно–профілактичного комплексу та на території ліцею. Кілька будинків навкруги пошкоджено. Критичних руйнувань, втрат цивільних немає.

Українська авіація парами гелікоптерів та парами літаків завдала чотирьох ударів по скупченню живої сили, озброєння та техніки росіян в районі Правдиного, Лозового й Благодатного.

Підтверджені втрати противника становлять – 18 військових, самохідна гаубиця «Гвоздика», шість одиниць броньованої та автомобільної техніки, а також польовий склад боєприпасів.

«Решта результатів дорозвідуються», – додали в ОК «Південь».

До слова, ввечері 14 липня про чергові вибухи повідомили у Нікополі.

Голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко звернувся до людей із проханням не залишати укриттів та не публікувати фото чи відео, а також зберігати спокій та чекати на наступні повідомлення.

Нагадаємо, рашисти обстріляли Вінницю ракетами вагою 1770 кг.

Як повідомлялося, жертвами ворожого ракетного удару по Вінниці стали 23 людини. П'ятеро постраждалих перебувають у критичному стані.