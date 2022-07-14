Окупанти обстріляли околиці Нікополя (відео)

Голова Нікопольської РВА закликав не публікувати фото і відео з місць прильотів

Російські окупанти досі нещадно гатять по українських містах. Ввечері 14 липня про чергові вибухи повідомили у Нікополі.

Голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко звернувся до людей із проханням не залишати укриттів та не публікувати фото чи відео, а також зберігати спокій та чекати на наступні повідомлення.

«Прильоти біля Нікополя. Заспокоїлись. Сидимо в будинках. Нічого не постимо, не коментуємо», – написав Євтушенко.

Нагадаємо, рашисти обстріляли Вінницю ракетами вагою 1770 кг.

Як повідомлялося, жертвами ворожого ракетного удару по Вінниці стали 23 людини. П'ятеро постраждалих перебувають у критичному стані.

Зазначимо, російські телеграм-канали вже поширили фейкову інформацію, що російські ракети влучили не в центр мирного міста, а «у військову частину».

Сьогодні президент України Володимир Зеленський звернувся до учасників конференції в Гаазі щодо відповідальності Росії за злочини в Україні. Під час своєї промови український лідер розповів про сьогоднішню ракетну атаку росіян на Вінницю.

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