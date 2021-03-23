На Волині стався витік азотної кислоти (фото)

Надзвичайна подія трапилась у зоні митного поста

У вівторок, 23 березня, в буферній зоні митного поста «Доманове» Ратнівського району Волинської області сталася розгерметизація однієї з трьох секцій автоцистерни вагою 23 т з неконцентрованою азотною кислотою. Повідомлення про цю надзвичайну подію надійшло до служби 101 о 9:20.

Про це інформує пресслужба ДСНС України.

Рятувальники 14 Державної пожежно-рятувальної частини селища Ратне Управління ДСНС у Волинській області провели аварійно-рятувальні роботи:

ліквідували витік кислоти з пошкодженої секції,

осадили хмару небезпечної хімічної речовини,

обробили місце витоку нейтралізуючими речовинами.

Рятувальники працювали в спеціальних захисних костюмах.

Аварія була ліквідована о 13:25.

До заходів залучались три одиниці техніки, працювали 14 рятувальників.

Потерпілих внаслідок події немає.

Нагадаємо, 18 березня у Шевченківському районі Києва під час зварювальних робіт через буронабивну трубу пройшов газ невідомого походження, який спровокував вибух. Зварювальник отримав опік обличчя другого ступеня. Після замірів рівня концентрації шкідливих речовин було виявлено підвищену концентрацію формальдегіду.