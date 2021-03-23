  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    На Волині стався витік азотної кислоти (фото)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Сталася розгерметизація однієї з трьох секцій автоцистерни - На Волині стався витік азотної кислоти (фото)
    Сталася розгерметизація однієї з трьох секцій автоцистерни
    Фото: ДСНС

    Надзвичайна подія трапилась у зоні митного поста

    У вівторок, 23 березня, в буферній зоні митного поста «Доманове» Ратнівського району Волинської області сталася розгерметизація однієї з трьох секцій автоцистерни вагою 23 т з неконцентрованою азотною кислотою. Повідомлення про цю надзвичайну подію надійшло до служби 101 о 9:20.

    Про це інформує пресслужба ДСНС України.

    Рятувальники 14 Державної пожежно-рятувальної частини селища Ратне Управління ДСНС у Волинській області провели аварійно-рятувальні роботи:

    • ліквідували витік кислоти з пошкодженої секції,
    • осадили хмару небезпечної хімічної речовини,
    • обробили місце витоку нейтралізуючими речовинами.

    Рятувальники працювали в спеціальних захисних костюмах.

    Аварія була ліквідована о 13:25.

    До заходів залучались три одиниці техніки, працювали 14 рятувальників.

    Потерпілих внаслідок події немає.

    Нагадаємо, 18 березня у Шевченківському районі Києва під час зварювальних робіт через буронабивну трубу пройшов газ невідомого походження, який спровокував вибух. Зварювальник отримав опік обличчя другого ступеня. Після замірів рівня концентрації шкідливих речовин було виявлено підвищену концентрацію формальдегіду.

    Теги: митниця ДСНС Волинська область рятувальники
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies