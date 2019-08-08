У Киргизстані депутати пропонують запровадити надзвичайний стан



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Позачергове засідання парламенту Киргизстану Фото пресслужби парламенту КЗ

Розробка документа доручена профільному комітету – пресслужба парламенту

На позачерговому засіданні парламент Киргизстану закликав ввести в країні надзвичайний стан

Про це повідомляє прес-служба законодавчого органу, передає ТАСС.

Парламент Киргизстану на позачерговому засіданні запропонував ввести надзвичайний стан у зв’язку зі спецоперацією із затримання екс-президента Алмазбека Атамбаєва.

Зазначається, що ініціативу підтримує більшість депутатів, які беруть участь у сесії.

«Розглядається можливість прийняття постанови про введення надзвичайного стану. Розробка документа доручено профільному комітету», – заявив представник прес-служби.

Як повідомлялося У Киргизстані силовики почали новий штурм резиденції колишнього президента країни Алмазбека Атамбаева.

Нагадаємо, 7 серпня у Киргизії спецпризначенці штурмували резиденцію колишнього президента Алмазбека Атамбаєва в селі Кой-Таш недалеко від Бішкека.

Ввечері ЗМІ повідомили, що спецназ зі стріляниною затримав експрезидента Киргизії.

Згодом прихильники Атамбаєва відбили його у бійців спецпідрозділу.

Вночі Атамбаєв виступив в ефірі телеканалу «Апрель», що йому належить. Він закликав владу країни відмовитися від силового сценарію, вказавши що під час штурму постраждали невинні мирні люди.

Зазначимо, що Атамбаєв очолював Киргизстан від 2011 до 2017 року. Наприкінці червня 2019 року з Атамбаєва зняли недоторканність. Перед тим Генпрокуратура визнала обґрунтованими обвинувачення, висунуті проти нього групою депутатів парламенту – в корупції та незаконному збагаченні.

Формально затримання Атамбаєва стало можливим після того, як він тричі проігнорував порядок у рамках розслідування однієї зі справ, у якій він є свідком.