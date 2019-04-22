На Шрі-Ланці виявили 87 детонаторів на автобусній станції
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Частини вибухових пристроїв були знайдені близько 13:00 за місцевим часом
Поліція острова, після серії вибухів на Шрі-Ланці, виявила 87 детонаторів на автобусній зупинці Bastian Mawatha, розташованій в районі Петті в околицях столиці Коломбо.
Про це повідомляє кореспондент BBC на своїй сторінці в Twitter.
Частини вибухових пристроїв були знайдені близько 13:00 за місцевим часом. Спочатку поліція виявила 12 детонаторів у одному місці, ще 75 - на звалищі сміття.
Police have recovered 87 low-explosive detonators from the Bastian Mawatha Private Bus Station in Pettah— Azzam Ameen (@AzzamAmeen) 22 квітня 2019 р.
Як повідомлялося, 21 квітня на Шрі-Ланці в неділю сталося вісім вибухів. Об'єктами атаки стали дорогі готелі в столиці країни Коломбо і її околицях, а також церкви в містах Коломбо, Негомбо і Баттікалоа. Останній вибух стався в передмісті Коломбо Дематагода і був здійснений смертником.
Нагадаємо, в поліції Шрі-Ланки повідомили, що кількість жертв терактів досягла 207 людей, ще 449 отримали поранення.
Міністр економічних реформ республіки Харша де Сільва повідомив, що серед загиблих під час вибухів у готелях і католицьких церквах є іноземці.
Громадяни яких саме держав постраждали в результаті подій, міністр не уточнив. Зокрема, серед загиблих не менше 35 іноземців.
Додамо, влада Шрі-Ланки заблокували соцмережі і месенджери, включаючи Facebook і WhatsApp.
У МЗС України розповіли, куди звертатися українцям, які перебувають у Шрі-Ланці. Українцям, які перебувають в Шрі-Ланці, рекомендують звертатися за консульською допомогою до Посольства України в Індії, Почесного консульства України у Соціалістичній Республіці Шрі-Ланка, а також на «гарячу лінію» МЗС.