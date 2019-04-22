  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На Шрі-Ланці виявили 87 детонаторів на автобусній станції

    • Розсилка
    <span>Місце вибуху на Шрі-Ланці</span> - На Шрі-Ланці виявили 87 детонаторів на автобусній станції
    Місце вибуху на Шрі-Ланці
    Фото: twitter.com/AzzamAmeen

    Частини вибухових пристроїв були знайдені близько 13:00 за місцевим часом

    Поліція острова, після серії вибухів на Шрі-Ланці, виявила 87 детонаторів на автобусній зупинці Bastian Mawatha, розташованій в районі Петті в околицях столиці Коломбо.

    Про це повідомляє кореспондент BBC на своїй сторінці в Twitter.

    Частини вибухових пристроїв були знайдені близько 13:00 за місцевим часом. Спочатку поліція виявила 12 детонаторів у одному місці, ще 75 - на звалищі сміття.

    Як повідомлялося, 21 квітня на Шрі-Ланці в неділю сталося вісім вибухів. Об'єктами атаки стали дорогі готелі в столиці країни Коломбо і її околицях, а також церкви в містах Коломбо, Негомбо і Баттікалоа.  Останній вибух стався в передмісті Коломбо Дематагода і був здійснений смертником.

    Читайте також

    Нагадаємо, в поліції Шрі-Ланки повідомили, що кількість жертв терактів досягла 207 людей, ще 449 отримали поранення.

    Міністр економічних реформ республіки Харша де Сільва повідомив, що серед загиблих під час вибухів у готелях і католицьких церквах є іноземці.

    Громадяни яких саме держав постраждали в результаті подій, міністр не уточнив. Зокрема, серед загиблих не менше 35 іноземців.

    Додамо, влада Шрі-Ланки заблокували соцмережі і месенджери, включаючи Facebook і WhatsApp.

    У  МЗС України розповіли, куди звертатися українцям, які перебувають у Шрі-Ланці. Українцям, які перебувають в Шрі-Ланці, рекомендують звертатися за консульською допомогою до Посольства України в Індії, Почесного консульства України у Соціалістичній Республіці Шрі-Ланка, а також на «гарячу лінію» МЗС.

    Читайте також
    МЗС вибух теракт міністр іноземці поліція влада Шри-Ланка
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ