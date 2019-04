На Шрі-Ланці виявили 87 детонаторів на автобусній станції

Частини вибухових пристроїв були знайдені близько 13:00 за місцевим часом

Поліція острова, після серії вибухів на Шрі-Ланці, виявила 87 детонаторів на автобусній зупинці Bastian Mawatha, розташованій в районі Петті в околицях столиці Коломбо.

Про це повідомляє кореспондент BBC на своїй сторінці в Twitter.

Частини вибухових пристроїв були знайдені близько 13:00 за місцевим часом. Спочатку поліція виявила 12 детонаторів у одному місці, ще 75 - на звалищі сміття.

Police have recovered 87 low-explosive detonators from the Bastian Mawatha Private Bus Station in Pettah