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    У світі

    У Шрі-Ланці терорист-смертник був власником фабрики

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    Терорист-смертник міг мати зв'язки з іншими терористами-самогубцями, які вчинили вибух в районі Dematagoda, - поліція - У Шрі-Ланці терорист-смертник був власником фабрики
    Терорист-смертник міг мати зв'язки з іншими терористами-самогубцями, які вчинили вибух в районі Dematagoda, - поліція

    Дев'ять працівників фабрики, господарем якої був терорист, вже затримала поліція

    У Шрі-Ланці поліція повідомила, що ідентифікували одного зі смертників, який вчинив вибух в готелі. Його звали Інсан Силаван і він був власником фабрики.

    Про це повідомляє Daily Mirror.

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    «Поліція сьогодні повідомила суд міста Коломбо, що терорист-смертник, який підірвався у готелі Shangri-La був ідентифікований як Інсан Силаван та був власником фабрики», - йдеться у повідомленні.

    Як зазначається, дев'ять працівників фабрики, господарем якої був терорист, вже затримала поліція.

    Поліція також повідомила суд, що терорист-смертник міг мати зв'язки з іншими терористами-самогубцями, які вчинили вибух в районі Dematagoda у столиці Шрі-Ланки.

    Як повідомлялося, 21 квітня на Шрі-Ланці в неділю сталося вісім вибухів. Об'єктами атаки стали дорогі готелі в столиці країни Коломбо і її околицях, а також церкви в містах Коломбо, Негомбо і Баттікалоа.  Останній вибух стався в передмісті Коломбо Дематагода і був здійснений смертником.

    Нагадаємо, в поліції Шрі-Ланки повідомили, що кількість жертв терактів досягла 207 людей, ще 449 отримали поранення.

    Міністр економічних реформ республіки Харша де Сільва повідомив, що серед загиблих під час вибухів у готелях і католицьких церквах є іноземці.

    Громадяни яких саме держав постраждали в результаті подій, міністр не уточнив. Зокрема, серед загиблих не менше 35 іноземців.

    Додамо, влада Шрі-Ланки заблокували соцмережі і месенджери, включаючи Facebook і WhatsApp.

    У  МЗС України розповіли, куди звертатися українцям, які перебувають у Шрі-Ланці. Українцям, які перебувають в Шрі-Ланці, рекомендують звертатися за консульською допомогою до Посольства України в Індії, Почесного консульства України у Соціалістичній Республіці Шрі-Ланка, а також на «гарячу лінію» МЗС.

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