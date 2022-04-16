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    На сьогодні призначено сім евакуаційних потягів

    У суботу українці можуть скористатися додатковими поїздами - На сьогодні призначено сім евакуаційних потягів
    У суботу українці можуть скористатися додатковими поїздами
    фото з відкритих джерел

    «Укрзалізниця» опублікувала графік рейсів на 16 квітня

    На суботу, 16 квітня, «Укрзалізниця» анонсувала сім додаткових евакуаційних рейсів. Перелік рейсів оприлюднений на сайті компанії.

    Йдеться про такі потяги:

    • 04:00 – 229/230 Ужгород – Харків-Пас.;
    • 11:30 – 230/229 Харків-Пас. – Ужгород;
    • 22:32 – 238/237 Одеса-Головна – Ужгород;
    • 11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 – Львів;
    • 14:30 – 220/219 Львів – Запоріжжя-1;
    • 16:30 – 234/233 Покровськ – Чоп;
    • 23:30 – 233/234 Чоп – Дніпро.

    Перевізник зазначає, що час відправлення і прибуття поїздів може змінюватися, тому радить стежити за актуальною інформацією.

    Нагадаємо, «Укрзалізниця» запускає потяги до Чернігова .

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    Теги: росія окупанти війна Укрзалізниця Львів українці Ужгород Україна окупація #stoprussia
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    На сьогодні призначено сім евакуаційних потягів