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    «Укрзалізниця» запускає потяги до Чернігова

    До Чернігова з Києва запускають дизель-потяг - «Укрзалізниця» запускає потяги до Чернігова
    До Чернігова з Києва запускають дизель-потяг
    фото: Укрзалізниця

    Із Чернігова потяг відправлятиметься о 7 ранку і прибуватиме до Києва об 11:06

    Перевізник «Укрзалізниця» з 16 квітня відновлює залізничне сполучення з Черніговом. Це місто було у блокаді російсько-окупаційних військ понад місяць, його постійно бомбардувала артилерія ворога. Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

    До обласного центру їздитиме регіональний дизель-поїзд №894/893. Він вирушатиме з Чернігова о 07:00 та прибуватиме на станцію Київ-Пасажирський об 11:06. У зворотному напрямку поїзд буде відправлятися о 15:18 та прибуватиме до Чернігова о 19:20.

    Дизель-поїзд робитиме зупинки на станціях Муравійка, Імені Бориса Олійника, Вересоч, Вертіївка, Ніжин, Носівка, Кобижчі, Бобровиця, Заворичі, Бобрик, Бровари, Дарниця, Видубичі, Київ-Деміївський та Протасів Яр.

    На маршруті спочатку курсуватимуть дизель-поїзди польського виробника Pesa, пізніше – сучасні пасажирські вагони на локомотивній тязі.

    Голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Камишін зазначив, що компанія поступово відновлює залізничне сполучення зі звільненими від окупації та блокади містами.

    Зокрема, вже відновили залізничне сполучення із Сумською областю, тепер на черзі Чернігівська область. За його словами, відновлення міграції населення між містами означає, що економіка починає працювати, і країна стає сильнішою.

    Для відновлення руху до Чернігова залізничникам у стислі терміни довелося відремонтувати низку інфраструктурних об’єктів, які пошкодив ворог. Це, зокрема, майже 300 кілометрів колій, міст на станції Заворичі та на перегоні Липів Ріг – Вертіївка, шляхопровід у Ніжині.

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    «Укрзалізниця» запускає потяги до Чернігова
    «Укрзалізниця» запускає потяги до Чернігова
    «Укрзалізниця» запускає потяги до Чернігова
    «Укрзалізниця» запускає потяги до Чернігова
    «Укрзалізниця» запускає потяги до Чернігова

    На дільниці Бровари – Ніжин – Чернігів відновили контактну мережу, на інших ділянках роботи ще продовжуються.

    Раніше дорожники розчистили 8 км траси М-01 Київ – Чернігів.

    Нагадаємо, що Чернігів сильно постражав від бомбардувань росіян. Мер Чернігова розповів про жертви та зниклих безвісти: люди згоріли живцем. Мер додав, що на відбудову зруйнованого росіянами Чернігова знадобиться чотири роки.

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    Теги: росія окупанти Київ війна Укрзалізниця потяг Україна Чернігів окупація #stoprussia
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    «Укрзалізниця» запускає потяги до Чернігова