Найбльша кількість евакуйованих. «Укрзалізниця» відзначила десять вокзалів: список

Відзнака буде прикріплена до головного входу будівлі

Компанія «Укрзалізниця» відзначила десять вокзалів та їхніх керівників, що від початку повномасштабного вторгнення надали прихисток десяткам тисяч людей, прийняли тисячі рейсів, скерували сотні тонн гуманітарки на потреби оточених міст. Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

«50 днів повномасштабної війни для залізниці – це 3 724 202 евакуйованих людей. І ця цифра – не суха статистика, а конкретні життя дітей, матерів, іноземних студентів, маломобільних та поранених, яких ми продовжуємо рятувати щодня», – йдеться в повідомленні.

За даними перевізника, особливе навантаження припало на перший місяць, коли поїзні бригади та машиністи вивозили до три тисяч людей на один поїзд, а вокзали приймали по 20 тисяч людей і забезпечували їхній безпечний виїзд.

Відмінність #ЗалізніВокзали отримали: Київ, Харків, Краматорськ, Лиман, Запоріжжя, Дніпро, Кривий Ріг, Ужгород, Львів та Одеса. Зокрема одеська залізниця з 24 лютого евакуювала 150 тисяч людей. Відзнака буде прикріплена до головного входу будівлі.

Нагадаємо, «Укрзалізниця» опублікувала графік евакуаційних потягів на сьогодні, 15 квітня.

Евакуаційні поїзди на 15 квітня

06:00 – 209/210 Івано-Франківськ - Харків-Пас.

11:30 – 209/210 Харків-Пас. - Івано-Франківськ

11:30 – 219/220 Запоріжжя-1 - Львів

14:30 – 220/219 Львів - Запоріжжя-1

16:30 – 234/233 Покровськ - Чоп

23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро

Нагадаємо, жителі Донеччини та Луганщини у п’ятницю, 15 квітня, матимуть змогу евакуюватися чотирма потягами з Покровська та Лозової.

До слова, «Укрзалізниця» отримала 15 пристроїв для доступу до супутникового інтернету Starlink. Системи залізничникам надала одна з найбільших IT-компаній України N-iX.