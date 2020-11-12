У Гаазі сьогодні продовжаться судові слухання щодо MH17

У Нідерландах триває судовий процес у справі збиття МН17 російськими бойовиками

У Нідерландах триває судовий процес у справі збиття МН17 російськими бойовиками

Засідання відбудеться о 10:00 за місцевим часом

У Нідерландах 12 листопада відбудеться чергове судове засідання у справі МН17. Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі.

Засідання відбудеться о 10:00 за місцевим часом.

Як повідомлялося 4 листопада, захист одного зі звинувачених вимагав допитати Авакова.

У суді впродовж трьох днів виступали адвокати одного з чотирьох обвинувачених, спецпризначенця ГРУ Олега Пулатова. Захист Пулатова вимагає заново допитати експертів та свідків у справі MH17, а також заново дослідити усі докази. Також адвокати запропонували суду записати питання для їхнього клієнта Пулатова. У свою чергу сторона обвинувачення поцікавилася, як можна допитати Гіркіна, Дубинського та Харченка.

Нагадаємо, 17 липня – шості роковини катастрофи рейсу MH17 авіакомпанії Malaysia Airlines в небі над Донбасом, в якій загинули 298 людей.

Міністерство закордонних справ України закликало Росію визнати відповідальність за збиття літака рейсу МН17.

Уряд Нідерландів подав в Європейський суд з прав людини позов проти Російської Федерації через її участь у катастрофі рейсу MH17 у небі над Донбасом влітку 2014 року.

Нідерланди поширили заяву, що шкодують з приводу рішення Росії відмовитися від консультацій щодо збитого над Донецькою областю літака «Малазійських авіаліній» рейсу MH17.

Як повідомлялося, Росія обурилась через «поведінку Нідерландів» і вийшла з консультаційної групи щодо MH17.