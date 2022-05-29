Результати тижневого «полювання» на Донбасі: знищено 165 одиниць техніки ворога

Наші відважні воїни завдають рашистським загарбникам втрат у живій силі і техніці.

Оперативна обстановка з зоні ООС станом на кінець 95 доби війни

Протягом доби, 29 травня, окупанти обстріляли 46 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 62 цивільних об’єкти: 59 житлових будинків, електропідстанцію і будинок культури. Про це повідомило Угруповання Об'єднаних сил.

В результаті цих обстрілів лише в Покровському і Бахмутському районах Донецької області загинуло щонайменше три цивільних особи, ще двоє отримали поранення. Дані по решті районів Донеччини і Луганщини загалом наразі уточнюються.

Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 14 атак ворога. Ще на трьох локаціях тривають бої з окупантом.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

2 артилерійські системи;

11 одиниць бойової броньованої техніки;

10 ворожих автомобілів.

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 2 крилаті ракети Х-59МК та три високоточні безпілотні літальні апарати типу «Куб».

Загалом за тиждень, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 76 ворожих атак.

Знищили:

22 танки,

1 одиницю спеціальної техніки,

17 артилерійських систем,

67 одиниць бойової броньованої техніки,

1 спеціальний броньований автомобіль,

28 одиниць автомобільної техніки (одна з них з боєкомплектом).

Підрозділами ППО збито ворожий багатоцільовий гелікоптер К-52, 3 крилаті ракети та 25 безпілотних літальних апаратів окупанта.

Нагадаємо, рашисти хизуються, як бомблять село на Донеччині найважчою зброєю (відео).

Також стало відомо, що на сході знищено склад боєприпасів ворога.

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