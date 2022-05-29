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    Події в Україні

    Результати тижневого «полювання» на Донбасі: знищено 165 одиниць техніки ворога

    Наші відважні воїни завдають рашистським загарбникам втрат у живій силі і техніці. - Результати тижневого «полювання» на Донбасі: знищено 165 одиниць техніки ворога
    Наші відважні воїни завдають рашистським загарбникам втрат у живій силі і техніці.
    фото з відкритих джерел

    Оперативна обстановка з зоні ООС станом на кінець 95 доби війни

    Протягом доби, 29 травня, окупанти обстріляли 46 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 62 цивільних об’єкти: 59 житлових будинків, електропідстанцію і будинок культури. Про це повідомило Угруповання Об'єднаних сил.

    В результаті цих обстрілів лише в Покровському і Бахмутському районах Донецької області загинуло щонайменше три цивільних особи, ще двоє отримали поранення. Дані по решті районів Донеччини і Луганщини загалом наразі уточнюються.

    Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 14 атак ворога. Ще на трьох локаціях тривають бої з окупантом.

    За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:

    • 2 артилерійські системи;
    • 11 одиниць бойової броньованої техніки;
    • 10 ворожих автомобілів.

    Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 2 крилаті ракети Х-59МК та три високоточні безпілотні літальні апарати типу «Куб».

    Загалом за тиждень, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 76 ворожих атак.

    Знищили:

    • 22 танки,
    • 1 одиницю спеціальної техніки,
    • 17 артилерійських систем,
    • 67 одиниць бойової броньованої техніки,
    • 1 спеціальний броньований автомобіль,
    • 28 одиниць автомобільної техніки (одна з них з боєкомплектом).

    Підрозділами ППО збито ворожий багатоцільовий гелікоптер К-52, 3 крилаті ракети та 25 безпілотних літальних апаратів окупанта.

    Нагадаємо, рашисти хизуються, як бомблять село на Донеччині найважчою зброєю (відео).

    Також стало відомо, що на сході знищено склад боєприпасів ворога.

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    Теги: росія окупанти ЗСУ війна автомобіль Україна гелікоптер будинок окупація #stoprussia
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    Результати тижневого «полювання» на Донбасі: знищено 165 одиниць техніки ворога