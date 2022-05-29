Результати тижневого «полювання» на Донбасі: знищено 165 одиниць техніки ворога
Оперативна обстановка з зоні ООС станом на кінець 95 доби війни
Протягом доби, 29 травня, окупанти обстріляли 46 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 62 цивільних об’єкти: 59 житлових будинків, електропідстанцію і будинок культури. Про це повідомило Угруповання Об'єднаних сил.
В результаті цих обстрілів лише в Покровському і Бахмутському районах Донецької області загинуло щонайменше три цивільних особи, ще двоє отримали поранення. Дані по решті районів Донеччини і Луганщини загалом наразі уточнюються.
Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 14 атак ворога. Ще на трьох локаціях тривають бої з окупантом.
За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили:
- 2 артилерійські системи;
- 11 одиниць бойової броньованої техніки;
- 10 ворожих автомобілів.
Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили 2 крилаті ракети Х-59МК та три високоточні безпілотні літальні апарати типу «Куб».
Загалом за тиждень, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 76 ворожих атак.
Знищили:
- 22 танки,
- 1 одиницю спеціальної техніки,
- 17 артилерійських систем,
- 67 одиниць бойової броньованої техніки,
- 1 спеціальний броньований автомобіль,
- 28 одиниць автомобільної техніки (одна з них з боєкомплектом).
Підрозділами ППО збито ворожий багатоцільовий гелікоптер К-52, 3 крилаті ракети та 25 безпілотних літальних апаратів окупанта.
Нагадаємо, рашисти хизуються, як бомблять село на Донеччині найважчою зброєю (відео).
Також стало відомо, що на сході знищено склад боєприпасів ворога.