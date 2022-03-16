Загиблих після ранкового ракетного удару в Києві немає, – Кличко

Киян закликають не нехтувати сигналами тривоги. І перебувати при оголошенні тривоги в безпечних місцях – в укриттях

Київський міський голова Віталій Кличко розповів, що загиблих після обстрілу багатоповерхівки в Києві немає, деякі люди були евакуйовані. Про це він повідомив у своєму відео.

«Вранці, як ви знаєте, ракета потрапила в багатоповерховий будинок у Шевченківському районі. Рятувальники вже розібрали завали на пошкоджених верхніх поверхах будинку. Загиблих, слава Богу, немає. Двох постраждалих госпіталізували. 37 мешканців евакуювали», – сказав мер.

Комендантська година в столиці триває від учора і завершиться завтра, о 7 годині ранку. І завтра відкриються магазини, аптеки, заправки, підприємства. Працюватиме в обмеженому режимі громадський транспорт.

Працюють системи життєзабезпечення міста, підприємства критичної інфраструктури, комунальні служби столиці.

Продовжує працювати Гуманітарний штаб столиці. Допомога Києву надходить. Місто накопичує резерви харчів, ліків і товарів першої необхідності.

Як повідомлялося, 16 березня близько 6 години ранку в Києві сталися вибухи.

Згодом з'явилося відео ракетного удару по Києву.

Внаслідок ворожого обстрілу Києва на світанку 16 березня стався обвал у житловому будинку в Шевченківському районі міста.