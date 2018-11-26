На трьох захоплених РФ катерах були 23 українських моряки: двоє важкопоранені



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На цей час доля військовослужбовців не відома

На трьох українських військових судах, які захопила Росія в Керченській протоці, було 23 моряки. З них шестеро поранені внаслідок обстрілу з боку РФ.

Про це на засіданні Ради національної безпеки і оборони заявив керівник Генштабу Віктор Муженко.

«На цей час доля військовослужбовців нам не відома. Є інформація про кількох поранених, яким надається медична допомога. З шести поранених двоє важких», — сказав Муженко.

Він підкреслив, що доля кораблів українських також поки невідома.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету винести на РНБО винести окреме рішення про звернення до Верховної Ради та запровадити воєнний стан.

Наразі, за даними ВМС України, малі броньовані артилерійські катери «Бердянськ», «Нікополь» вражені вогнем противника та втратили хід.Рейдовий буксир «Яни Капу» також примушений до зупинки. Кораблі захоплені спецназом РФ.

Також є інформація про шестеро поранених українських військових моряків.

Раніше стало відомо, що прикордонні кораблі РФ здійснили відверто агресивні дії проти кораблів ВМС ЗС України, зокрема, один з російських кораблів здійснив таран українського рейдового буксиру «Яни Капу» під час переходу групи українських суден з Одеси до Маріуполя.

Про намір здійснювати перехід заздалегідь було поінформовано відповідно до міжнародних норм з метою забезпечення безпеки судноплавства.

Російська сторона звинуватила українські кораблі в «перетині державного кордону РФ» та у небезпечних маневрах.

За даними експерта Андрія Клименка, в результаті тарану російським прикордонним сторожовим кораблем «Дон» українського рейдового буксиру «Яни Капу» перший отримав пробоїну розміром 1 на 1 метр.

Росія підняла в небо гелікоптери після морського інциденту з Україною.

МЗС України зазначає, що здійснить всі належні заходи дипломатичного та міжнародно-правового реагування на агресивні дії РФ.