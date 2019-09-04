На турецькому курорті вбили українку
Жінка в парку розпивала алкогольні напої з громадянином Туреччини, а потім вони усамітнилися за трансформаторною будкою
В Анталії в Туреччині знайшли вбитою 42-річну українку. Про це повідомляє видання Yeni Alanya в середу, 4 вересня.
«Жінка була знайдена за трансформаторною будкою в парку Муратпаша», - йдеться в повідомленні.
У ході розслідування було встановлено, що 42-річна українка познайомилася з громадянином Туреччини і розпивала з ним спиртні напої в парку, після чого пара усамітнилася за трансформаторною будкою. Пізніше жінку, яку підозрюють у проституції, було знайдено мертвою.
Турецька поліція згодом затримала чоловіка, який перебував з українкою незадовго до її смерті. У нього знайшли прикраси жінки. Чоловіка затримали за звинуваченням у вбивстві та пограбуванні.
Минулого року в Хургаді (Єгипет) в орендованій квартирі знайшли мертвою 27-річну українку. Згодом поліція затримала вбивцю громадянки України в Єгипті. Убивцею виявився злодій, який хотів пограбувати квартиру і сподівався, що вдома нікого немає. І коли дівчина повернулася раніше, він пішов на неї з ножем.