На турецькому курорті вбили українку



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Турецька поліція затримала чоловіка, який перебував з українкою незадовго до її смерті

Жінка в парку розпивала алкогольні напої з громадянином Туреччини, а потім вони усамітнилися за трансформаторною будкою

В Анталії в Туреччині знайшли вбитою 42-річну українку. Про це повідомляє видання Yeni Alanya в середу, 4 вересня.

«Жінка була знайдена за трансформаторною будкою в парку Муратпаша», - йдеться в повідомленні.

У ході розслідування було встановлено, що 42-річна українка познайомилася з громадянином Туреччини і розпивала з ним спиртні напої в парку, після чого пара усамітнилася за трансформаторною будкою. Пізніше жінку, яку підозрюють у проституції, було знайдено мертвою.

Турецька поліція згодом затримала чоловіка, який перебував з українкою незадовго до її смерті. У нього знайшли прикраси жінки. Чоловіка затримали за звинуваченням у вбивстві та пограбуванні.

Минулого року в Хургаді (Єгипет) в орендованій квартирі знайшли мертвою 27-річну українку. Згодом поліція затримала вбивцю громадянки України в Єгипті. Убивцею виявився злодій, який хотів пограбувати квартиру і сподівався, що вдома нікого немає. І коли дівчина повернулася раніше, він пішов на неї з ножем.

Так, департамент поліції міста Вісконсін-Делс повідомив, що Тетяна Гужва була знайдена мертвою в будинку на бульварі Вашингтон 4 квітня. Поліція заарештувала її чоловіка, 31-річного Фуада Пашаєва, як підозрюваного у справі. Також цьогоріч у квітні у США жорстоко вбили 23-річну українку.

У червні 2019 року стало відомо, що у ФРН в річці Рейн знайшли вбитою українку Аллу Клішту, яка стала відомою завдяки участі в шоу «Україна має талант» у 2011 році. 33-річна Клішта зникла ще наприкінці квітня, її стали шукати після того, як вона не вийшла на роботу в парку розваг «Європа-Парк» у німецькому місті Руст.



