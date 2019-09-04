На Київщини жінка позбавила життя свого колишнього чоловіка



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На місці вбивства слідчо-оперативна група з’ясувала обставини скоєного Фото: Нацполіція

Жінці загрожує від семи до п'ятнадцяти років позбавлення волі

Поліція Згурівського відділу у с. Безуглівка затримала жительку м. Яготин, яка під час сварки зі своїм колишнім чоловіком нанесла йому смертельний удар ножем у серце.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

Прибувши на місце події, слідчо-оперативна група з’ясувала обставини скоєного. Виявляється, колишню дружину запросив до батьківської хати (за адресою спільної реєстрації) її чоловік, з яким вона вже не проживає. Він попросив, аби вона допомогла йому по господарству.

Жінка погодилася і приїхала до села із Яготина. Зробивши роботу, господар вирішив відпочити. За вживанням спиртних напоїв між колишнім подружжям виникла сварка.

Зі слів жінки. після вживання алкоголю чоловік кудись пішов, а вона лягла спати, та коли той повернувся - почав її бити. Тікаючи, жінка схопила кухонний ніж і вже у дворі вдарила ним колишнього чоловіка. Від отриманого поранення останній помер на місці.

Досудовим розслідуванням та слідчими експериментами буде підтверджена або спростована версія жінки.

Знаряддя вбивства поліція виявила та вилучила як речовий доказ.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.