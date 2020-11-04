На виборах президента США явка виявилася найвищою за 120 років

У цьому році явка на виборах склала 66,9%

За попередньою інформацією на виборах проголосували 160 млн людей

Явка на загальних виборах у Сполучених Штатах виявилася найвищою за 120 років. Про це повідомляє The Hill з посиланням на попередні дані проекту United States Election Project.

За попередньою інформацією на виборах проголосували 160 млн людей.

«Це не стандартно. На президентських виборах 2020 року відзначена найвища за 120 років явка», – заявив професор політології з Університету Флориди Майкл МакДональд.

Він зазначив, що в цьому році явка склала 66,9%, між іншим, найвищою явка була у 1900 році і становила 73,7%.

Нагадаємо, в США продовжують підрахунок голосів на виборах президента. Попередньо лідирує кандидат Джо Байден, за нього проголосували 227 вибірників, у Дональда Трампа - 213 голосів.

Так, перемагає той, хто отримав 270 голосів вибірників.

Як повідомлялося, Трамп здивований лідерством Байдена в ключових штатах та натякає на фальсифікації.

4 листопада Байден вирвався в лідери у Мічигані, який дає 16 голосів виборників, також колишній віцепрезидент почав перемагати Трампа у Вісконсині (10 голосів виборників). Перемога у цих штатах може стати вирішальною для Байдена.

Також одним з ключових штатів для кандидатів є Пенсильванія, він дає 20 голосів виборників.

До цього Трамп фактично оголосив про свою перемогу, буцімто його показники на виборах свідчать про перемогу і йому вдалося взяти «хиткі штати».

За словами президента, його суперник Джо Байдена вже не зможе наздогнати його. Також чинний президент США звинуватив Байдена у шахрайстві та готовності відстоювати свою перемогу у Верховному суді.