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    Події в Україні

    В Южноукраїнську «здуло» вишку мобільного зв’язку

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    Вишка впала на пустирі - В Южноукраїнську «здуло» вишку мобільного зв’язку
    Вишка впала на пустирі

    Постраждалих від падіння вишки - нема, - ДСНС

    У місті Южноукраїнськ на Миколаївщині від сильного вітру впала вишка оператора мобільного зв’язку Vodafone. Про це повідомила прес-секретар ГУ ДСНС України у Миколаївській області Ілляна Пацюк.

    «У Южноукраїнську від сильного вітру впала вишка оператора мобільного зв’язку Vodafone. Постраждалих немає, вишка впала на  пустир», - сказала Пацюк.

    Разом з тим у соцмережах зявилося відео, де один з користувачів встиг зняти момент падіння вишки з вікна своєї квартири.

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    Як повідомлялося, у Києві негода наробила серйозного лиха. 

    До слова, «Главком» раніше повідомляв, що сьогодні близько 12-ї години у Києві посилилися пориви вітру.

    Через сильний вітер на вулиці Лисенка поблизу станції метро «Золоті Ворота» з будинку зірвало дах. Він впав на дорогу і розбив кілька автомобілів. Зокрема, серйозні пошкодження отримав Mitsubishi: у нього сильно пом’ято дах і розбиті вікна.

    Наразі комунальники вже майже розібрали зірваний дах. 

    Також нагадаємо, що на зупинці Івана Шевцова у Шевченківському районі впало сухе дерево, травмувавши жінку.

    Столичні рятувальники отримують численні звернення через наслідки сильного вітру в місті. 

    Крім того, сильні вітри втрутилися в роботу громадського транспорту, який наразі курсує не за графіком.

    Як повідомлялося, у Києві кінця доби 11 березня пориви вітру 25-30 м/с (другий рівень небезпеки, помаранчевий).

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