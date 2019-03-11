В Южноукраїнську «здуло» вишку мобільного зв’язку



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Вишка впала на пустирі

Постраждалих від падіння вишки - нема, - ДСНС

У місті Южноукраїнськ на Миколаївщині від сильного вітру впала вишка оператора мобільного зв’язку Vodafone. Про це повідомила прес-секретар ГУ ДСНС України у Миколаївській області Ілляна Пацюк.

«У Южноукраїнську від сильного вітру впала вишка оператора мобільного зв’язку Vodafone. Постраждалих немає, вишка впала на пустир», - сказала Пацюк.

Разом з тим у соцмережах зявилося відео, де один з користувачів встиг зняти момент падіння вишки з вікна своєї квартири.

Як повідомлялося, у Києві негода наробила серйозного лиха.

До слова, «Главком» раніше повідомляв, що сьогодні близько 12-ї години у Києві посилилися пориви вітру.

Через сильний вітер на вулиці Лисенка поблизу станції метро «Золоті Ворота» з будинку зірвало дах. Він впав на дорогу і розбив кілька автомобілів. Зокрема, серйозні пошкодження отримав Mitsubishi: у нього сильно пом’ято дах і розбиті вікна.

Наразі комунальники вже майже розібрали зірваний дах.

Також нагадаємо, що на зупинці Івана Шевцова у Шевченківському районі впало сухе дерево, травмувавши жінку.

Столичні рятувальники отримують численні звернення через наслідки сильного вітру в місті.

Крім того, сильні вітри втрутилися в роботу громадського транспорту, який наразі курсує не за графіком.

Як повідомлялося, у Києві кінця доби 11 березня пориви вітру 25-30 м/с (другий рівень небезпеки, помаранчевий).