В Одесі піщана буря накрила місто



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Місцеві жителі розповідають, що видимість скоротилася до кількох метрів

Вітер з поривами до 25 метрів за секунду приніс пісок з узбережжя Чорного моря

В Одесі у понеділок, 11 березня, піднялась піщана буря. Про це повідомляє одеське видання Думская.

Зазначається, що хмари пилу помалу насуваються на місто та вже накрили Малиновський, Київський і Суворовський райони.

Вітер з поривами до 25 метрів приніс пісок з узбережжя Чорного моря. Місцеві жителі розповідають, що видимість скоротилася до кількох метрів.

Синоптик попередила українців про сильний вітер із штормовими поривами.

Як повідомлялося, великий вітер в Южноукраїнську «здув» вишку мобільного зв’язку.

Як повідомлялося, у Києві негода наробила серйозного лиха.

До слова, «Главком» раніше повідомляв, що сьогодні близько 12-ї години у Києві посилилися пориви вітру.

Через сильний вітер на вулиці Лисенка поблизу станції метро «Золоті Ворота» з будинку зірвало дах. Він впав на дорогу і розбив кілька автомобілів. Зокрема, серйозні пошкодження отримав Mitsubishi: у нього сильно пом’ято дах і розбиті вікна.

Наразі комунальники вже майже розібрали зірваний дах.

Також нагадаємо, що на зупинці Івана Шевцова у Шевченківському районі впало сухе дерево, травмувавши жінку.

Столичні рятувальники отримують численні звернення через наслідки сильного вітру в місті.

Крім того, сильні вітри втрутилися в роботу громадського транспорту, який наразі курсує не за графіком.

Як повідомлялося, у Києві кінця доби 11 березня пориви вітру 25-30 м/с (другий рівень небезпеки, помаранчевий).