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    Події в Україні

    В Одесі піщана буря накрила місто

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    Місцеві жителі розповідають, що видимість скоротилася до кількох метрів - В Одесі піщана буря накрила місто
    Місцеві жителі розповідають, що видимість скоротилася до кількох метрів

    Вітер з поривами до 25 метрів за секунду приніс пісок з узбережжя Чорного моря

    В Одесі у понеділок, 11 березня, піднялась піщана буря. Про це повідомляє одеське видання Думская.

    Зазначається, що хмари пилу помалу насуваються на місто та вже накрили Малиновський, Київський і Суворовський райони.

    Вітер з поривами до 25 метрів приніс пісок з узбережжя Чорного моря. Місцеві жителі розповідають, що видимість скоротилася до кількох метрів.

    Синоптик попередила українців про сильний вітер із штормовими поривами.

    Як повідомлялося, великий вітер в Южноукраїнську «здув» вишку мобільного зв’язку. 

    Як повідомлялося, у Києві негода наробила серйозного лиха. 

    До слова, «Главком» раніше повідомляв, що сьогодні близько 12-ї години у Києві посилилися пориви вітру.

    Через сильний вітер на вулиці Лисенка поблизу станції метро «Золоті Ворота» з будинку зірвало дах. Він впав на дорогу і розбив кілька автомобілів. Зокрема, серйозні пошкодження отримав Mitsubishi: у нього сильно пом’ято дах і розбиті вікна.

    Наразі комунальники вже майже розібрали зірваний дах. 

    Також нагадаємо, що на зупинці Івана Шевцова у Шевченківському районі впало сухе дерево, травмувавши жінку.

    Столичні рятувальники отримують численні звернення через наслідки сильного вітру в місті. 

    Крім того, сильні вітри втрутилися в роботу громадського транспорту, який наразі курсує не за графіком.

    Як повідомлялося, у Києві кінця доби 11 березня пориви вітру 25-30 м/с (другий рівень небезпеки, помаранчевий).

    метро місто
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