Перерахунок пенсій: що зміниться із 1 травня
Громадяни отримають одночасно доплати за квітень та травень
В Україні провели масштабний перерахунок пенсії у березні та квітні. Зокрема, виплати підвищили пенсіонерам, які продовжують працювати та отримувати стаж.
Втім, виплату підвищених пенсій буде проведено заднім числом у червні. Громадяни отримають одночасно доплати за квітень та травень.
Всього пенсійні виплати підвищили для близько 600 тисяч пенсіонерів, які продовжують працювати. Розмір підвищення залежить від розміру виплати та набутого стажу.
У травні в Україні не заплановано жодних підвищень пенсійних виплат для окремих категорій громадян. Грошові виплати будуть на рахунках пенсіонерів у червні, але вони не позбавляться надбавки за попередні два місяці.
Між іншим, із квітня в Україні перераховано пенсії тієї частини громадян, які працюють і встигли накопичити додаткові 24 місяці стажу. Підвищені виплати видаватимуться з червня, цього місяця також буде компенсовано збільшення за квітень і травень.
До слова, заяву про виплату пенсій тепер можна буде оформити в електронній формі. Крім того, громадяни України зможуть отримувати пенсії у банках без власної мережі та відділень.
Раніше повідомлялося, що в Україні зросли пенсійні виплати.
Коментарі — 0