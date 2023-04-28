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Перерахунок пенсій: що зміниться із 1 травня

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Перерахунок пенсій: що зміниться із 1 травня
Всього пенсійні виплати підвищили для близько 600 тисяч пенсіонерів
фото ілюстративне

Громадяни отримають одночасно доплати за квітень та травень

В Україні провели масштабний перерахунок пенсії у березні та квітні. Зокрема, виплати підвищили пенсіонерам, які продовжують працювати та отримувати стаж.

Втім, виплату підвищених пенсій буде проведено заднім числом у червні. Громадяни отримають одночасно доплати за квітень та травень.

Всього пенсійні виплати підвищили для близько 600 тисяч пенсіонерів, які продовжують працювати. Розмір підвищення залежить від розміру виплати та набутого стажу.

У травні в Україні не заплановано жодних підвищень пенсійних виплат для окремих категорій громадян. Грошові виплати будуть на рахунках пенсіонерів у червні, але вони не позбавляться надбавки за попередні два місяці.

Між іншим, із квітня в Україні перераховано пенсії тієї частини громадян, які працюють і встигли накопичити додаткові 24 місяці стажу. Підвищені виплати видаватимуться з червня, цього місяця також буде компенсовано збільшення за квітень і травень.

До слова, заяву про виплату пенсій тепер можна буде оформити в електронній формі. Крім того, громадяни України зможуть отримувати пенсії у банках без власної мережі та відділень.

Раніше повідомлялося, що в Україні зросли пенсійні виплати.

Теги: соцвиплати Україна пенсія

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