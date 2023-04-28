Перерахунок пенсій: що зміниться із 1 травня

Всього пенсійні виплати підвищили для близько 600 тисяч пенсіонерів

Громадяни отримають одночасно доплати за квітень та травень

В Україні провели масштабний перерахунок пенсії у березні та квітні. Зокрема, виплати підвищили пенсіонерам, які продовжують працювати та отримувати стаж.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Втім, виплату підвищених пенсій буде проведено заднім числом у червні. Громадяни отримають одночасно доплати за квітень та травень.

Всього пенсійні виплати підвищили для близько 600 тисяч пенсіонерів, які продовжують працювати. Розмір підвищення залежить від розміру виплати та набутого стажу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У травні в Україні не заплановано жодних підвищень пенсійних виплат для окремих категорій громадян. Грошові виплати будуть на рахунках пенсіонерів у червні, але вони не позбавляться надбавки за попередні два місяці.

Між іншим, із квітня в Україні перераховано пенсії тієї частини громадян, які працюють і встигли накопичити додаткові 24 місяці стажу. Підвищені виплати видаватимуться з червня, цього місяця також буде компенсовано збільшення за квітень і травень.

До слова, заяву про виплату пенсій тепер можна буде оформити в електронній формі. Крім того, громадяни України зможуть отримувати пенсії у банках без власної мережі та відділень.

Раніше повідомлялося, що в Україні зросли пенсійні виплати.