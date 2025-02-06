Повітряна тривога в Києві тривала 30 хвилин

Громадянам слід вийти з укриття

О 10:31 у Києві оголосили повітряну тривогу. Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння по усій території України.

О 11:03 було оголошено відбій.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

Нагадаємо, у мережі з’явилися відео з наслідками атаки російських терористів по харківському ринку «Барабашово».

РФ намагалася знищити цей ринок ще у 2022 році. Тоді у березні російські окупаційні війська жорстко обстріляли харківський ринок «Барабашово» «Градами». Внаслідок цього сталася пожежа та найбільший ринок Східної Європи за добу перетворився на згарище.

До слова, триває 1079-й день повномасштабної війни. Протягом минулої доби противник завдав одного ракетного (одна ракета), 48 авіаційних ударів, скинувши 78 КАБ, та здійснив понад 4400 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.