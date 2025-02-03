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На фронті зросла кількість страт українських військовополонених: статистика ООН

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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На фронті зросла кількість страт українських військовополонених: статистика ООН
Ворожі війська розстріляли на Донеччині українських бійців
фото: gp.gov.ua/Офіс генерального прокурора

З кінця серпня 2024 року місія ООН зафіксувала 79 страт українських захисників

Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні оприлюднила дані про зростання кількості страт українських військовополонених Російською Федерацією на полі бою. Про це йдеться у звіті ООН.

Зазначається, що з кінця серпня 2024 року місія зафіксувала 79 страт у 24 окремих випадках. Багатьох українських військових, які здалися в полон, окупанти розстріляли на місці.

Місія проаналізувала фото та відеоматеріали з українських та російських джерел зі стратами або мертвими тілами.

«Ці випадки не сталися на порожньому місці. Публічні особи Російської Федерації відкрито закликали до нелюдського поводження та навіть до страти полонених українських військовослужбовців», – сказала голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Даніель Белль.

Нагадаємо, правоохоронці розслідують більш як 49 кримінальних справ щодо вбивств понад 124 українських військовополонених на полі бою.

Як повідомлялося, у мережі ширяться фото з російських інформаційних ресурсів із зображенням відсіченої голови українського військовослужбовця. Секретаріат уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин МВС попередньо встановив особу загиблого.

До слова, російські окупанти на Донеччині розстріляли шістьох українських військовослужбовців, яких захопили в полон. Правоохоронці розпочали розслідування. Згодом стало відомо, що окупант підрозділу «Шторм» 30-ї окремої мотострілецької бригади РФ Олег Яковлєв розстріляв українських бійців, що здалися у полон.

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Теги: ООН вбивство війна окупанти

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