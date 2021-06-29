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    На Закарпатті діти закидали камінням автомобіль швидкої допомоги

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    Зловмисники пошкодили задні двері авто й розбили переднє вікно &laquo;швидкої&raquo; - На Закарпатті діти закидали камінням автомобіль швидкої допомоги
    Зловмисники пошкодили задні двері авто й розбили переднє вікно «швидкої»
    Фото ілюстративне з відкритих джерел

    Діти закидали автівку, коли лікарі знаходилися у приміщенні й надавали людям медичну допомогу

    В селі Білки Хустського району діти закидали камінням автомобіль швидкої допомоги, який приїхав за викликом. Про це «Суспільному» повідомила речниця Нацполіції Закарпаття Тетяна Щоголєва.

    Інцидент стався минулої ночі, 28 червня, близько 01:00. За її словами, місцеві жителі з села Білки викликали «швидку». Коли вона приїхала, діти закидали автомобіль камінням.

    За словами начальниці Іршавської станції екстреної медичної допомоги Оксана Кинів, діти були представниками ромської національності. Вони закидали автівку, коли лікарі знаходилися у приміщенні й надавали людям медичну допомогу.

    «Невідомі пошкодили задні двері авто й розбили переднє вікно «швидкої». Ніхто з працівників не отримав тілесних ушкоджень», – розповіла Оксана Кинів.

    «Коли туди приїхала поліція, там уже нікого не було. На цей час проводиться перевірка, кримінальне провадження ще не відкрито», – додала Щоголєва.

    Нагадаємо, вандали підпалили техніку, що ремонтує міст у Миколаєві .

    До слова, на пляжі в Кирилівці люди витягли з води потопельника й запустили серце до приїзду швидкої.

    Також повідомлялося, що на Закарпатті батьки відмовилися від дівчинки, яка врятувала з пожежі трьох братів і сестру

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    Теги: Національна поліція України кримінал Закарпаття діти медицина автомобіль
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    На Закарпатті діти закидали камінням автомобіль швидкої допомоги