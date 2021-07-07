Названо найпопулярніші вживані автомобілі в Україні в червні 2021 року
Які вживані автомобілі українці найчастіше імпортували в червні 2021 року
В червні 2021 року на українські номери перейшли 35,9 тисячі вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону, повідомляє асоціація «Укравтопром».
Найпопулярнішою маркою серед іномарок з пробігом стала німецька Volkswagen. За місяць українці зареєстрували 6083 вживаних «Фольців».
Другий результат у Ford. Власниками старих автомобілів цієї марки стали 3480 українських автомобілістів.
На третьому місці Renault – 3002 розмитнені та зареєстровані машини.
А ось топ-10 найпопулярніших вживаних моделей в червні 2021 року має наступний вигляд:
- Renault Megane;
- Volkswagen Passat;
- Volkswagen Golf;
- Skoda Octavia;
- Ford Focus;
- Nissan Rogue (X-Trail);
- Hyundai Sonata;
- Opel Zafira;
- Opel Astra;
- Skoda Fabia.
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