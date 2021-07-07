Названо найпопулярніші вживані автомобілі в Україні в червні 2021 року

Renault Megane – найпопулярніша модель на ринку вживаних іномарок в Україні / Фото з відкритих джерел

Які вживані автомобілі українці найчастіше імпортували в червні 2021 року

В червні 2021 року на українські номери перейшли 35,9 тисячі вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону, повідомляє асоціація «Укравтопром».

Найпопулярнішою маркою серед іномарок з пробігом стала німецька Volkswagen. За місяць українці зареєстрували 6083 вживаних «Фольців».

Другий результат у Ford. Власниками старих автомобілів цієї марки стали 3480 українських автомобілістів.

На третьому місці Renault – 3002 розмитнені та зареєстровані машини.

А ось топ-10 найпопулярніших вживаних моделей в червні 2021 року має наступний вигляд:

Renault Megane; Volkswagen Passat; Volkswagen Golf; Skoda Octavia; Ford Focus; Nissan Rogue (X-Trail); Hyundai Sonata; Opel Zafira; Opel Astra; Skoda Fabia.

Хочете знати, які моделі увійшли до топ-10 найпопулярніших в Україні нових автомобілів? Переходьте за цим посиланням.