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    Названо найпопулярніші вживані автомобілі в Україні в червні 2021 року

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    Renault Megane &ndash; найпопулярніша модель на ринку вживаних іномарок в Україні / Фото з відкритих джерел - Названо найпопулярніші вживані автомобілі в Україні в червні 2021 року
    Renault Megane – найпопулярніша модель на ринку вживаних іномарок в Україні / Фото з відкритих джерел

    Які вживані автомобілі українці найчастіше імпортували в червні 2021 року

    В червні 2021 року на українські номери перейшли 35,9 тисячі вживаних легкових автомобілів, ввезених з-за кордону, повідомляє асоціація «Укравтопром».

    Найпопулярнішою маркою серед іномарок з пробігом стала німецька Volkswagen. За місяць українці зареєстрували 6083 вживаних «Фольців».

    Другий результат у Ford. Власниками старих автомобілів цієї марки стали 3480 українських автомобілістів.

    На третьому місці Renault – 3002 розмитнені та зареєстровані машини.

    А ось топ-10 найпопулярніших вживаних моделей в червні 2021 року має наступний вигляд:

    1. Renault Megane;
    2. Volkswagen Passat;
    3. Volkswagen Golf;
    4. Skoda Octavia;
    5. Ford Focus;
    6. Nissan Rogue (X-Trail);
    7. Hyundai Sonata;
    8. Opel Zafira;
    9. Opel Astra;
    10. Skoda Fabia.

    Хочете знати, які моделі увійшли до топ-10 найпопулярніших в Україні нових автомобілів? Переходьте за цим посиланням.

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    Теги: Hyundai Renault Skoda Nissan Skoda Fabia
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    Названо найпопулярніші вживані автомобілі в Україні в червні 2021 року