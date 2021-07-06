Оприлюднені характеристики найбільш очікуваного автомобіля 2021 року

Розкрито технічні подробиці нового Kia Sportage, який є найбільш очікуваним автомобілем року в Україні

Корейці оприлюднили характеристики Kia Sportage нового покоління, який без перебільшення є найбільш очікуваним автомобілем в Україні цього року. Адже цей кросовер неодноразово був бестселером вітчизняного ринку. Тож українці вже давно чекають на нове покоління моделі. Тим більш, що його головний конкурент та «побратим» за платформою – Hyundai Tucson – теж нещодавно змінив покоління.

Отже, на старті продажів Sportage оснастять 1,6-літровим мотором TGDI потужністю 180 кінських сил і 264 Нм крутного моменту. Пару йому складатимуть 6-ступінчаста «механіка» або 7-діапазонний «робот».

Більш потужний варіант – 2-літровий дизельний мотор з удосконаленим турбонагнітачем, що видає 186 «коней» і 416 Нм моменту в тандемі з 8-діапазонною автоматичною коробкою.

За запевненням Kia, обидва мотори відрізняються підвищеною паливною економічністю і зниженим рівнем викидів.

П’яте покоління Sportage має наступні габарити:

довжина – 4660 мм (+175 мм з минулого покоління);

ширина - 1865 мм (+10 мм);

висота - 1660 мм (+15 мм);

колісна база - 2755 мм (+86 мм).

Зі збільшенням габаритів став просторішим і салон. На передній панелі під єдине скло прибрані сенсорний екран мультимедійної системи і цифрова панель приладів, розмір яких однаковий - 12 дюймів.

Також Sportage обзавівся відсіком для бездротової зарядки смартфона і преміальної акустикою Harman Kardon, а матеріали оздоблення стали більш якісними.

Новий Sportage отримав підвіску з електронним управлінням, що забезпечує контроль демпфірування в режимі реального часу. Крім повного приводу є спеціальний їздовий режим Terrain Mode, в якому кросовер самостійно вибирає оптимальні настройки для будь-яких покриттів на бездоріжжі, включаючи сніг, бруд і пісок.

На асфальті Sportage переходить в Drive Mode з профілями Comfort, Eco, Sport або Smart. Крім цього, для майбутніх гібридів Kia пообіцяла систему E-Handling, яка поліпшить динаміку і керованість на поворотах.

У списку оснащення значиться комплекс помічників водієві з системою запобігання зіткнень, що розпізнає пішоходів і велосипедистів, а також системами допомоги при водінні по шосе і моніторингу сліпих зон.

Інтелектуальний круїз-контроль працює в парі з навігатором, сповільнюючи кросовер перед поворотами і знову розганяючи на прямій. Також є система допомоги при парковці, яка дозволяє дистанційно припаркуватися або вирулити з вузького місця.

Kia Sportage п'ятого покоління виведуть на світовий ринок в кінці нинішнього року. Більше інформації про новинку компанія обіцяє розкрити ближче до старту продажів.