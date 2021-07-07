Названо найпопулярніші автомобілі в Україні у 2021 році: ТОП-10 моделей

Toyota RAV4 лишається найпопулярнішим автомобілем в Україні у 2021 році / Фото: Toyota

Які автомобілі українці найчастіше купували у першому півріччі 2021 року

Українці найчастіше купують кросовери. Про це свідчать дані AUTO-Consulting. Серед 10 найбільш продаваних моделей – сім це кросовери. А ще одна модель – рамний позашляховик.

Незважаючи на нелегкі часи для української економіки, неможна сказати, що українці економлять на автомобілях. Так, до «десятки» потрапили далеко не бюджетні моделі. Наприклад, в ТОП-10 можна зустріти Volkswagen Touareg – найбільший та найдорожчий кросовер марки, який можна купити в нашій країні офіційно. Ціни на цей автомобіль стартують з 1,5 мільйона гривень.

Також до рейтингу потрапив рамний позашляховик Toyota Land Cruiser Prado, за який місцеві дилери просять щонайменше 1,27 мільйона гривень.

В цілому топ-10 найпопулярніших автомобілів в Україні за результатами продажів у першому півріччі 2021 року має наступний вигляд: