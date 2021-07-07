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    Названо найпопулярніші автомобілі в Україні у 2021 році: ТОП-10 моделей

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    Toyota RAV4 лишається найпопулярнішим автомобілем в Україні у 2021 році / Фото: Toyota - Названо найпопулярніші автомобілі в Україні у 2021 році: ТОП-10 моделей
    Toyota RAV4 лишається найпопулярнішим автомобілем в Україні у 2021 році / Фото: Toyota

    Які автомобілі українці найчастіше купували у першому півріччі 2021 року

    Українці найчастіше купують кросовери. Про це свідчать дані AUTO-Consulting. Серед 10 найбільш продаваних моделей – сім це кросовери. А ще одна модель – рамний позашляховик.

    Незважаючи на нелегкі часи для української економіки, неможна сказати, що українці економлять на автомобілях. Так, до «десятки» потрапили далеко не бюджетні моделі. Наприклад, в ТОП-10 можна зустріти Volkswagen Touareg – найбільший та найдорожчий кросовер марки, який можна купити в нашій країні офіційно. Ціни на цей автомобіль стартують з 1,5 мільйона гривень.

    Також до рейтингу потрапив рамний позашляховик Toyota Land Cruiser Prado, за який місцеві дилери просять щонайменше 1,27 мільйона гривень.

    В цілому топ-10 найпопулярніших автомобілів в Україні за результатами продажів у першому півріччі 2021 року має наступний вигляд:

    1. Toyota RAV4
    2. KIA Sportage
    3. Renault Duster
    4. Renault Sandero
    5. Nissan Qashqai
    6. Renault Logan
    7. Volkswagen Touareg
    8. Mazda CX-5
    9. Toyota Land Cruiser
    10. Skoda Kodiaq

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    Теги: Skoda Kodiaq Renault Sandero Skoda Renault Duster Nissan Qashqai Renault Logan Toyota Land Cruiser
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    Названо найпопулярніші автомобілі в Україні у 2021 році: ТОП-10 моделей